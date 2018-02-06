Эксперт: договор о СНВ помогает ограничить конкуренцию между Россией и США
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Авиабаза для ликвидации и демонтажа российских вооружений Военно-Воздушных Сил по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / В. Бельцов
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) помогает ограничить стратегическую конкуренцию между США и РФ и делает ее более прозрачной, заявил РИА Новости директор Центра политического и военного анализа при Hudson Institute, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц.
Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
"Новый договор СНВ помогает ограничивать стратегическую конкуренцию между Россией и США и делает ее более прозрачной, проверяемой и предсказуемой", - сообщил собеседник агентства.
При этом Вайц отметил, что "ДСНВ оставляет открытым вопрос, хотят ли США продлить договор после 2021 года". Он пояснил, что продлить договор может только сам президент, и для этого не нужна ратификация конгресса.
Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.
США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.
В Москве также заявляют, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.
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06.02.2018
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