Саперы МЧС обезвредили за шесть лет более 4,6 тысячи авиабомб
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Саперы за работой. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Свыше 4,6 тысячи авиационных бомб различного калибра обезвредили за последние 6 лет на территории страны саперы МЧС РФ, самым рекордным стал 2017 год, когда пиротехники министерства нашли и уничтожили в российских регионах более 1,3 тысячи авиабомб.
Как следует из опубликованных данных МЧС России, с 2012 по 2017 годы пиротехнические подразделения ведомства обнаружили и обезвредили в субъектах РФ в общей сложности 4 тысячи 619 авиационных бомб.
Самыми "урожайными" стали 2017, 2013 и 2014 год, когда были найдены и уничтожены соответственно 1,33 тысячи, 759 и 711 авиабомб. Меньше всего опасных боеприпасов за последние шесть лет было обезврежено в 2012 и 2015 годах - 471 и 662 соответственно.
Самой крупной операцией пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период советско-финской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.
Саперы МЧС обезвредили на Большом Тютерсе в общей сложности 31,87 тысячи взрывоопасных предметов. Это лишь малая часть того арсенала, что накоплен на острове. В настоящее время он является частью Ингерманландского государственного природного заповедника, поэтому на его территории необходимо обеспечить максимальную безопасность.
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06.02.2018
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