Американская броня остается беззащитной перед РПГ-7



БМП "Брэдли".

Источник: vpk-news.ru БМП "Брэдли".Источник: vpk-news.ru

Аферисты и казнокрады сдерживают агрессивные порывы США

Разворачивающаяся глобальная конфронтация, организованная американскими политиками оказалась для американских военных неожиданной. Во всяком случае, она застала их врасплох – в ряде позиций вооружение и техника ВС США не только серьезно уступает аналогам потенциальных противников, но и является просто устаревшей.

Увлекшись "инновационными концепциями" вроде "молниеносного глобального обезоруживающего удара" и осуществляя операции в рамках неоколониальных войн, американские стратеги явно пренебрегали развитием систем вооружений сухопутных войск, необходимых для ведения полномасштабных боевых действий.

Проблемный "Абрамс"

И когда политики открыли перед генералами перспективу сухопутной войны с Россией на европейском театре боевых действий, те буквально пришли в ужас: противопоставить "бронированным армадам Востока" Дяди Сэму практически нечего – современной бронетехники для успешных действий в Европе у них не оказалось. Порядком "престарелый", но после нескольких модернизаций еще боеспособный "Абрамс" оказался малопригодным для действий в Восточной Европе, поскольку значительная часть мостов и эстакад оказались для него непроходимыми. Его вес оказался чрезмерным для переброски по воздуху, что крайне необходимо для мобильной войны. И чтобы закрыть образовавшуюся "брешь" Пентагон спешно объявил программу по созданию легкого танка, первые результаты которой должны быть представлены уже в этом году.

Старичок "Брэдли"

Еще более тяжелая ситуация с легкой бронетехникой – с БМП и БТР. В настоящий момент на вооружении сухопутных войск США находятся БМП "Брэдли" и колесный БТР "Страйкер".

"Брэдли" была принята на вооружение армии США в конце 70-х и с тех пор пережила несколько модернизаций, которые, тем не менее, не смогли превратить морально устаревшую машину (фактическую ровесницу советской БМП-1 и германской БМП "Мардер") в современную. Важнейшей претензией к американской БМП является ее недостаточная защищенность в свете развития противотанковых средств. Корпус и башня боевой машины, которая позиционируется как "тяжелая", выполнены из алюминиевой брони.

Впереди и по бортам корпуса машины применено разнесенное комбинированное бронирование (сталь-алюминий) с заполнением внутреннего пространства между листами полиуретановой пеной. Днище усилено противоминным стальным листом, впрочем, способным защитить разве что от осколков противопехотной мины.

Первая Иракская война, ставшая первым боевым испытанием "Брэдли", выявила, что БМП М2 и БРМ М3 "Бредли" первых модификаций оказались довольно уязвимыми перед огнем иракских РПГ-7 и ПТРК, в том числе и старинной "Малютки".

На модернизированных машинах М2А2 и М2А3 установлена динамическая защита. На каждой БМП М2А2 (БРМ М3А2) крепятся 43 элемента динамической защиты размером 305х457х50,8 мм (на бортах и лобовой части корпуса), образуя сплошные панели. М2А2 остается пока единственной БМП, оснащенной штатной динамической защитой. Для уменьшения воздействия взрыва ее элементов на саму машину они крепятся на прокладке из ячеистого материала.

Но даже оборудованные динамической защитой БМП остаются довольно уязвимыми перед огнем ПТРК и танков противника. Собственно, "старичок" РПГ-7 остается серьезной опасностью для модернизированных "Брэдли", а его тандемный выстрел поражает ее гарантированно. Борта машины уязвимы для огня крупнокалиберного пулемета, и, как выявил тот же Ирак, для противотанковых ружей времен Второй мировой войны.

Что же касается "Страйкера", принятого на вооружение в начале 2000-х, то эта машина и вовсе создавалась для конфликтов низкой интенсивности в условиях монополярного мира. Впрочем, первые опыты его боевого применения также выявили его недостаточную защищенность (наряду с множеством других недостатков).

По-хорошему, Пентагону следовало бы начать разработку новых бронемашин для замены этих девайсов. Однако ни времени, ни дополнительных средств, вероятно, нет.

Махинации с антиракетными радарами

Вашингтону нужно противопоставить что-то "российской угрозе" немедленно. И была запущена новая программа модернизации старых боевых машин, которая должна была оснастить их современными системами противоракетной защиты. Однако, как сообщили американские СМИ, ссылаясь на источники в военном ведомстве, программа, и так опаздывавшая на восемь месяцев, сегодня практически сорвана.

Как ранее сообщил координатор программы по модернизации "Страйкеров", одна из проблем связана с нехваткой финансирования. Компания – подрядчик, которая должна была обеспечить машины антиракетными радарами, объявила о "внесении изменений в конструкцию радара и необходимости дополнительного тестирования". Это привело к увеличению сроков по внедрению противоракетных систем, а также к тому, что программа стала выходить за рамки первоначального бюджета.

Надо сказать, что это сегодня обычная коррупционная схема, которая сопровождает практически все программы Пентагона по модернизации старого и разработке нового вооружения. Подрядчик объявляет о "новых обстоятельствах", вынуждающих увеличить первоначально утвержденный бюджет программы. Военные представители, получая "откат", принимают новые требования подрядчиков. Причем продление сроков работ служит своего рода прикрытием аферы, как бы подтверждая, что объем работ значительно увеличился.

Вот и в случае с модернизацией "Страйкера" и "Бредли" сообщается, что в Пентагоне согласились на то, чтобы не форсировать события – дали время подрядчику на "дооснащение радаров".

Но теперь, как выясняется, вся противоракетная система для бронемашин, составной частью которой новые радары и являются, была изначально "сырой" в плане эффективности программных компонентов. Получается, что в результате не то хитрости, не то недобросовестности подрядчика, речь идет о новом увеличении ассигнований на реализацию программы, а срок ее реализации отодвигается на неопределенное время.

К этому стоит добавить, что система активной защиты разрабатывалась не с нуля, не на пустом месте. Речь, собственно говоря, шла об адаптации для "Бредли" и "Страйкера" израильской системы активной защиты "Iron Fist" (Железный кулак) от IMI для БМП Bradley, а также американской системы "Iron Curtain" (Железный занавес), которые должны были всего лишь пройти через модернизацию программного обеспечения.

То есть финансовые манипуляции представителей Пентагона и подрядчиков не только оставили американских солдат, вернее, их боевые машины без активной защиты, но и убедительно объяснили, как получаются столь скромные достижения перевооружения ВС США при таком огромном бюджете.

Кстати, с проблемой низкой защищенности своих боевых машин также столкнулись турецкие военнослужащие, действующие в Африне. Особенно удручает турок низкая живучесть БМП ACV-15, созданной на базе американского бронетранспортера М113 и прозванной в турецкой армии "картонной" из-за ее алюминиевой брони.

Солдаты пытаются укрепить свои БМП подручными средствами, в частности, "блиндируя" их мешками с песком. Впрочем, такое "народное творчество" вряд ли защитит даже от обычных кумулятивных гранат РПГ.

Борис Джерелиевский