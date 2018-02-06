Официальные данные МИД России о российском стратегическом ядерном потенциале

Министерство иностранных дел Российской Федерации в заявлении от 5 февраля 2018 года обнародовало официальные данные о российском стратегическом ядерном потенциале в рамках выполнения условий Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года.

Автономная пусковая установка 15У175М подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения 15П155М "Ярс" (РС-24) из состава 54-й гвардейской ракетной ордена Кутузова дивизии 27-й гвардейской ракетной Витебской Краснознамённой армии Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России. Ивановская область, январь 2018 года (с) Министерство обороны России

В соответствии со Статьей II Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 5 февраля 2018 г. Россия и США должны были выйти на установленные Договором суммарные количества стратегических наступательных вооружений:

- 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков;

- 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

- 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков.

Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ. По состоянию на 5 февраля 2018 г. наш суммарный потенциал составляет:

- 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков;

- 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

- 779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков.

В ближайшее время Соединенным Штатам Америки будет передано официальное уведомление, подтверждающее эти цифры.

Российская Федерация принимает к сведению заявление Соединенных Штатов Америки о достижении ими согласованных суммарных количественных уровней СНВ. Вместе с тем отмечаем, что объявленный выход на установленные Договором показатели достигнут США не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет переоборудования части пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и тяжелых бомбардировщиков В-52Н, осуществленного таким образом, что Российская Сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков, как это предусмотрено п.3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору, а также за счет произвольной переквалификации шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, в не предусмотренную Договором категорию "учебных шахт".

Российская Федерация подтверждает свою приверженность Договору о СНВ. При этом Российская Федерация настоятельно призывает США продолжить конструктивный поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с переоборудованием и исключением из засчета средств СНВ, а также любых других вопросов, которые могут возникать у сторон в контексте выполнения положений Договора о СНВ.