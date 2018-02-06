Партизан с запотевшим прицелом



Штурмовая винтовка HK G36.

Источник: military-today.com Штурмовая винтовка HK G36.Источник: military-today.com

Почему Латвия купилась на негодные немецкие винтовки

Латвийские военные в очередной раз перевооружаются – заключен контракт на сумму 13 миллионов евро о закупке для нужд армии, гражданского ополчения "Земессардзе" и Государственной пограничной охраны штурмовых винтовок.

Немецкие G36, как пишут прибалтийские СМИ, будут приобретены у компании Heckler & Koch GmbH. Министр обороны Раймонд Бергманис отметил, что закупка штурмовых винтовок и другого оружия позволит обеспечить ВС и "Земессардзе" современным вооружением, отвечающим стандартам НАТО.

С американским магазином

Пикантность ситуации в том, что это оружие, вроде бы отвечающее стандартам НАТО и условно считающееся современным, с некоторых пор перестало соответствовать потребностям их пользователей. Прежде всего от G36 отказался сам бундесвер – об этом еще в 2015 году объявила глава военного ведомства ФРГ Урсула фон дер Ляйен. "По согласованию с армейским руководством решено бесповоротно подвести черту. После почти 20-летнего использования G36 мы хотим оснастить бундесвер автоматическими винтовками нового поколения", – заявила фрау министр, отметив, что претензии связаны с некорректной работой прицельного комплекса при перегреве оружия.

“G36 совершенно непригодна к автоматическому огню вследствие стремительного падения кучности при нагреве ствола”

Действительно, коллиматорный Zeiss, которым оснащена винтовка, вызывал множество нареканий пользователей. Они обвиняли девайс в туннельном эффекте – угол обзора мал и в бою не позволяет нормально контролировать пространство. Прицел оснащен специальной системой, при естественном освещении обеспечивающей работу без использования элементов питания. В помещении же его необходимо включать, на что тратятся драгоценные секунды. Тем более в суматохе боя про это запросто можно забыть. Кроме того, в дождь прицел запотевает.

Недовольство вызывает и защелка магазина – маленькая и очень тугая, неудобная при работе в перчатках. Сами магазины выполнены из достаточно хрупкого, особенно при низких температурах, пластика. Он легко трескается, что в свою очередь приводит к перекосу патрона и задержкам при стрельбе. Поэтому пользователи предпочитают не штатные, а выполненные из алюминия магазины американского производства.

Конечно, эти проблемы можно устранить модернизацией, выполняемой на уровне войсковых мастерских, и они не основание для отказа от G36. О главных же причинах в бундесвере стараются не распространяться. Скрытность объясняется просто: 167 тысяч винтовок, которые будут изыматься у войск, надо куда-то девать. И пока есть надежда их кому-нибудь продать – той же Латвии, надо пользоваться.

Ранее Heckler & Koch проводила весьма агрессивную рекламную кампанию, не жалея средств на пиар. К убеждению потенциальных потребителей, что G36 – лучшее в мире оружие, подключили даже Голливуд, благо, что оружие выглядит весьма футуристично. Даже известный американский инструктор по стрельбе и эксперт Габриэль Суарес в книге "Тактический карабин" включил эту винтовку в число лучших, указав, правда, на ее невероятно высокую цену. Впрочем, Суарес скорее всего имел дело с гражданской, самозарядной версией винтовки, на которой главные недостатки девайса менее заметны и не столь актуальны.

Остыть в пылу боя

Недовольство G36 немецкие военные начали высказывать после первого же его боевого применения в Афганистане. В 2009 году, когда солдат бундесвера отправили исполнять "интернациональный долг", начались массовые жалобы на то, что винтовки моментально перегреваются и выходят из строя вследствие заклинивания. Сообщалось, что после отстрела короткими очередями двух-трех магазинов точность оружия падает на треть. В 2010 году разыгрался скандал, когда немецкие десантники попали в Чар-Дара в засаду. Как установило расследование, минимум трое бойцов погибли из-за отказа оружия. Бой был детально запечатлен на экшн-камеры, смонтированные на шлемах солдат, и все видели, как одна за другой отказывают винтовки, а десантники вынуждены ждать, пока те остынут, чтобы возобновить огонь. Противнику, вооруженному китайскими АК, огонь немцев не нанес серьезного ущерба.

Парижские отказники

Списать столь очевидную непригодность винтовок на специфические условия Афганистана не получилось – оказалось, что и в Западной Европе они работают ненамного лучше.

МВД Франции закупило G36 для подразделений полицейского спецназа, в частности для сотрудников бригады по борьбе с преступностью полиции Парижа (Brigade anti-criminalite – BAC). Предполагалось, что вооруженные "лучшей в мире" винтовкой спецназовцы будут на голову превосходить террористов, использовавших в парижских терактах АК.

“На латвийских складах лежат вполне надежные АКМ и АК-74, которые Рига предпочитает продавать на Украину и Ближний Восток”

Более щадящего режима эксплуатации оружия, чем в полицейском спецназе, где оно работает главным образом на стрельбище и полигоне, крайне редко – на выездах и нет никаких проблем с регулярной чисткой и обслуживанием, придумать трудно. Но французов ждало разочарование. Вскоре они пришли к заключению: G36, показывая вполне приличные результаты при стрельбе одиночными выстрелами, совершенно непригодна к автоматическому огню вследствие стремительного падения кучности при нагреве ствола и склонности к отказам.

Напомним, что и сам переход к малоимпульсному патрону 5,56х45 в Германии да и в других странах был связан с недостаточной точностью штурмовых винтовок, использующих патрон 7,62х51 при стрельбе очередями. Так, в бундесвере G36 сменила G3 7,62х51 (кстати, довольно надежную винтовку). То есть переход оказался для немецких военных лишенным смысла – вместо преимуществ они получили массу проблем. Притом что новый патрон уступал старому по мощности. А это весьма значимо при массовом использовании средств индивидуальной бронезащиты.

Безоткатных автоматов не бывает

В 2015 году после отказа от закупок G36 командование бундесвера заказало "на переходный период" 600 автоматических винтовок G27P, которыми предполагалось вооружать бойцов зарубежных миссий. То есть отправлявшихся туда, где с большой вероятностью придется применять оружие. Данный факт, являющийся фактическим признанием полной непригодности винтовки и потому не слишком афишируемый, – последний гвоздь в гроб G36.

Неизбежный вопрос: почему же МО Латвии закупает никчемную винтовку? Тем более что военная доктрина маленькой, но очень гордой республики предполагает ведение партизанской войны против агрессора. Очевидно, что с оружием, оказавшимся ненадежным даже для парижских полицейских, много не напартизанишь.

Между прочим на латвийских складах до сих пор лежат вполне надежные АКМ и АК-74, которые Рига предпочитает продавать на Украину и Ближний Восток. Тот факт, что в этом оружии используется патрон, не стандартизованный для НАТО, не является препятствием – натовские Польша, Румыния и Венгрия до сих пор используют оружие советских калибров. А в Болгарии выпускается АК под патрон 5,56х45 НАТО и стоит в разы дешевле G36.

Можно, конечно, предположить, что простодушные латыши попали под обаяние "голливудского образа" G36. Однако перед заключением подобного рода контрактов обычно проводятся серьезные и жесткие испытания. Да и в Сети собрать достаточную информацию об этой винтовке труда не представляет.

Однако маркетологи Heckler & Koch славятся умением заинтересовать и убедить клиента не только с помощью агрессивной рекламы. Собственно, она обращена не столько к непосредственному покупателю, сколько к общественности. Ведь если убедить налогоплательщиков, будто перед ними "оружие будущего", гораздо меньше шансов, что депутаты и журналисты начнут интересоваться: "Зачем вы вообще закупили эту дрянь? Может, получили откат?".

Впрочем, именно это и предполагают латвийские журналисты. СМИ республики вспоминают, как у министра Бергманиса поинтересовались, с какой целью его ведомство закупило старые ПЗРК "Стингер", бессильные против российской авиации, с которой Латвия собирается воевать. Тогда он ответил: "Я не эксперт. Но они не только против самолетов. Есть вертолеты еще. И они нужны для защиты своего отделения, это оружие близкого действия. Я думаю, что они очень эффективны, в этом нет сомнения. Не производили бы их, если бы они не были эффективными".

Скорее всего министр-не-эксперт объяснит подобным же образом и закупку G36. Тем более что его уже ловили на приобретении оптических прицелов по завышенной цене. Хотя Бергманис и не специалист, он прекрасно понимает, что если Латвия решит повоевать с Россией, то будет абсолютно безразлично, чем вооружены бойцы "Земессарде" – G36, АКМ, М-16 или мушкетами времен Иоанна IV. А если нет никакой разницы, то почему бы ни сделать так, чтобы кому-то было хорошо. Например, компании Heckler & Koch, службе вооружения бундесвера и министру обороны Латвии?

Что немцу здорово?

Неизбежен вопрос: а чем же хотят перевооружить бундесвер? Heckler & Koch 433 представляет собой модульную компактную штурмовую винтовку в калибре 5,56х45 мм. Новый автомат, по заверениям производителя, сочетает в себе лучшие стороны винтовок G36 и HK416 и позиционируется в качестве замены G36.

HK433 выпускается в шести модификациях, которые отличаются длиной ствола. Разработчики указывают, что новая винтовка совместима с аксессуарами и некоторыми элементами автоматов G36, HK416 и AR-15 (на базе которой созданы армейские М16 и М4). При этом стрелки, ранее использовавшие все вышеперечисленные модели, смогут полноценно работать с HK433, так как их ключевые элементы (кнопка выброса магазина, предохранитель и переводчик огня) размещены на тех же местах.

Масса HK433 составляет от 3,2 до 3,6 килограмма и зависит от длины ствола. Автомат комплектуется штатными 30-зарядными магазинами стандарта NATO STANAG 4179. Максимальный темп стрельбы составляет порядка 700 выстрелов в минуту. HK433 совместим с подствольными гранатометами, в том числе HK269 и GLM/GLMA1.

Борис Джерелиевский

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 5 (718) за 6 февраля 2018 года