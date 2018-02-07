Противоракетное новоселье



Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.

Источник: МО РФ Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.Источник: МО РФ

РВСН рискуют остаться без науки

Предположительно до 1 сентября 2018 года 4-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны РФ, занимающийся, в частности, проблемами развития и боевого применения Ракетных войск стратегического назначения, перестанет существовать, а его сотрудники, по замыслу организаторов преобразований, стройными рядами вольются в Научно-исследовательский центр Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Подтверждается то, о чем группа ученых из Академии РВСН предупреждала без малого три года назад ("Охота на академию"). "Принято решение о переводе 4-го ЦНИИ, в настоящее время находящегося в подмосковном Королеве в микрорайоне Юбилейный, в Балашиху, куда относительно недавно из Москвы переехала легендарная "Дзержинка", – сообщил "Военно-промышленному курьеру" информированный собеседник. По его оценке, это решение негативно скажется на научных исследованиях, связанных с перспективами деятельности РВСН. Информацию о переводе "Четверки" косвенно подтвердил один из бывших начальников института. "Опять проявился такой тренд, – сказал он, отвечая на вопрос, насколько слухи о переводе 4-го ЦНИИ соответствуют действительности. – Чем он закончится, пока не знаю. Если это произойдет, будет очередная глупость, чреватая потерей кадров. Опытные специалисты, которые сейчас делают науку, вряд ли согласятся на переезд".

“Научное безвременье наступает, когда перед РВСН стоят сложнейшие задачи”

Похоже, сотрудники 4-го ЦНИИ рискуют повторить путь, пройденный учеными НИЦ Военной академии РВСН при создании ВУНЦ этого рода войск. Стоит напомнить, что действующий министр при первом посещении вуза в конце 2012 года заявил о целесообразности сохранить его на прежнем месте.

Когда Военную академию РВСН под благовидными предлогами – нет-де пространства для развития – в экстренном порядке передислоцировали из Китай-города в Балашиху, ученых-ракетчиков первоначально отправили в район Битцевского парка. Ныне, по имеющимся данным, они получили приказ въехать в строящееся здание на новой территории академии в Балашихе, хотя очевидно, что оно еще не сдано и попадать на место работы приходится через лестничные пролеты, находящиеся в стадии незавершенки.

В итоге на момент написания этих строк несколько сотен сотрудников НИЦ в Балашихе просто не имеют компьютеров для работы, а в Битцу их уже не пускают. Пауза, по имеющимся данным, затянется как минимум на месяц. Обязав научных сотрудников НИЦ работать в Балашихе, их начальники чтобы занять людей, предложили заняться… мытьем полов. Что касается экспериментально-лабораторной базы, то ее в Балашихе, а значит, и в РВСН, говорят специалисты, не будет еще несколько лет.

По информации, полученной от научных сотрудников НИЦ, в ближайшее время начнутся массовые увольнения "по собственному желанию", главным образом среди гражданского персонала, составляющего примерно 70 процентов численности центра. Это понятно – дорога из Москвы в Балашиху что на общественном транспорте, что на личном занимает в среднем два с половиной часа в одну сторону.

Этим же путем, похоже, предстоит пройти и сотрудникам "Четверки". По имеющимся данным, один из заместителей начальника института на сборах научных структур РВСН, проходивших в парке "Патриот", прямо предупредил, что примерно из 700 человек в Балашиху будет переведена примерно треть, то есть те, кто носит погоны. Остальные, вероятно, считаются не самыми нужными.

Научное безвременье наступает, когда перед РВСН стоят сложнейшие задачи, в частности обеспечение испытаний и прием на вооружение тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования "Сармат", поиск асимметричного ответа на приближение американской системы ПРО к границам России. В складывающихся условиях решение этих задач может затянуться.

Понятно, что земля, на которой находится 4-й ЦНИИ, тоже имеет стоимость. Невольно возникает вопрос: а нет ли под благими предлогами типа оптимизации структуры более вещественного интереса? Кстати, ходят слухи, что филиал Военной академии РВСН в Серпухове тоже может вскоре сменить "прописку" на Балашихинскую. И для этого наверняка найдутся веские аргументы.

Регина Костомарова

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 5 (718) за 6 февраля 2018 года