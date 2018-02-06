Мальчики по вызову



Танк M1 Abrams Tank и военнослужащий ВС Австралии.

Источник: google.com Танк M1 Abrams Tank и военнослужащий ВС Австралии.Источник: google.com

Австралийские и новозеландские солдаты проходят боевую подготовку, участвуя в войнах, ведомых США

Главное сходство Австралии и Новой Зеландии в том, что их основная защита – удаленность. Потенциальным агрессорам просто лень забираться в такую глушь.

Австралия традиционно демонстрирует максимальную лояльность США, участвуя в отличие от большинства стран НАТО во всех американских войнах. Географическое положение позволяет ей иметь относительно малочисленную армию, которая при этом отличается хорошим техническим оснащением и высоким уровнем боевой подготовки. Хотя американские самолеты F-18 поставлялись Австралии в наземном варианте, они могут использоваться с американских авианосцев. Это и было продемонстрировано во время второй иракской войны. Страна обладает сбалансированным океанским флотом, единственная слабость которого – отсутствие авианосцев. Частичным их заменителем должны стать УДК типа "Канберра" испанской постройки. Предполагается приобретение новых ПЛ и фрегатов, оснащенных КРМБ. Почти полная идентичность техники позволяет вписывать австралийские ВС в операции Пентагона проще, чем в случае с любой другой страной, даже Великобританией.

Поле боя с претензиями

Сухопутные войска обладают достаточно сложной организационной структурой. 1-я дивизия не имеет в составе боевых частей. Это штабная надстройка на случай войны. В час Ч в состав дивизии будут переданы бригады из боевого командования.

“Китайская экономическая и демографическая экспансия в Австралию чрезвычайно интенсивна, чему США всячески препятствуют”

Боевое командование включает все боевые и резервные части. Боевыми частями являются 1-я механизированная бригада (штаб – Дарвин), 3-я легкая пехотная бригада (Таунсвилл), 6-я бригада разведки и управления (Сидней), 7-я мотопехотная бригада (Брисбен), 16-я бригада армейской авиации (Брисбен), 17-я бригада боевого обеспечения (Сидней). В состав боевого командования также входит 2-я дивизия (штаб – Сидней) с резервными бригадами: 4-я (штат Виктория), 5 и 8-я (штат Новый Южный Уэльс), 9-я (юг Австралии и Тасмания), 11-я (штат Квинсленд), 13-я (Западная Австралия). Командование специальных операций включает два полка спецназа, два батальона коммандос.

Танковый парк состоит из 59 М1А1 "Абрамс", переданных из состава сухопутных войск США. Имеется до 186 БРМ ASLAV и до 90 вспомогательных машин на этой базе, 767 БТР М113, 1021 бронеавтомобиль "Бушмастер" собственного производства.

Артиллерия – 190 буксируемых орудий (54 М777, 35 М198, 101 L118) и185 минометов F2. Вся наземная ПВО состоит из 19 шведских ПЗРК RBS-70. Армейская авиация – 22 новейших немецко-французских боевых "Тигра" и 120 транспортных вертолетов (11 CH-47, 32 NH90TTH, 35 S-70A, 42 "Белл-206B-1").

В ВВС Австралии боевые самолеты одного типа – американские палубные F/А-18 "Хорнет" в количестве 95 машин (55 А, 16 В, 24 новейших F). Плюс 2 самолета РЭБ ЕА-18G на базе F/А-18. Предполагается приобрести в США до 100 истребителей F-35А. Два уже изготовлены и проходят испытания в США. Противолодочная авиация включает 14 самолетов АР-3С и 1 Р-8А. Имеется 7 самолетов ДРЛО Е-7А ("Боинг-737"), 6 заправщиков КС-30 на базе А-330. Транспортники: 2 "Боинг-737", 8 С-17, 3 CL-604, 12 С-130J, 16 "Кинг Эйр 350", 1 "Бич-200", 1 "Бич-1900", 8 С-27J. Учебные самолеты: 34 английских "Хок" Мk127, 63 швейцарских РС-9 и 8 РС-21. Имеется 5 спасательных вертолетов S-76.

ВМС страны включают 6 ПЛ типа "Коллинз", 1 эсминец "Хобарт" (строятся еще 2), 11 фрегатов (8 "Анзак", 3 "Аделаида" – аналогичных американским "Оливер Перри"), 13 сторожевых катеров "Армидэйл", 6 тральщиков "Хуон", 2 УДК "Канберра", 1 ДТД "Чоулз" (английский "Бэй"). Морская авиация – 54 противолодочных (15 NH-90NFH, 15 S-70В, 24 МН-60R) и 25 многоцелевых вертолетов (6 AS350BA, 4 "Белл-429", 15 ЕС135).

Потенциала ВС Австралии более чем достаточно для обороны и для участия в американских военных кампаниях. В дальнейшем страна может стать полем битвы между США и Китаем. КНР чрезвычайно заинтересована в освоении Австралии, которая в некоторых отношениях очень напоминает Россию: огромная, почти пустая территория и масса полезных ископаемых. Китайская экономическая и демографическая экспансия в Австралию чрезвычайно интенсивна, чему США всячески препятствуют. Дойдет ли дело до военной конфронтации, предсказать невозможно.

Недавно Австралия решила заявить о себе на международном рынке вооружений, пообещав занять место в десятке ведущих экспортеров ("Стране кенгуру захотелось поиграть мускулами").

Корабль на всю армию

В силу географического положения Новой Зеландии никогда не угрожало вторжение. Даже в первой половине 1942 года, в момент максимального продвижения японцев на юг, у них не было реальной возможности агрессии. Население весьма невелико, соответственно компактны и ВС, носящие в основном экспедиционный характер. Будучи, как и Австралия, частью западного и англосаксонского мира, страна участвует в некоторых операциях НАТО и США, хотя понятно, что ее вклад скромен.

Сухопутные войска включают 1-ю бригаду, 1-й полк спецназа, учебные подразделения. На вооружении 102 БТР NZLAV-25, 24 орудия L-118, 50 минометов, 24 ПТРК "Джавелин", 12 ПЗРК "Мистраль". ВВС имеют на вооружении 6 противолодочных Р-3К, 7 транспортных (2 "Боинга-757-200", 5 C-130H) и 15 учебных самолетов (4 "Бич-200 Кинг Эйр", 11 Т-6С), а также 23 вертолета (8 противолодочных SH-2G, 5 многоцелевых АW109, 1 "Белл 47", 9 NH-90). ВМС страны имеют в составе 2 фрегата типа "Анзак", 6 патрульных кораблей с чисто символическим вооружением (2 "Отаго", 4 "Ротоити") и 1 УДК "Кентербери". Последний олицетворяет собой экспедиционный характер ВС Новой Зеландии, поскольку может взять на борт значительную часть их личного состава и техники.

Новозеландские ВС вполне отвечают своему символическому и экспедиционному предназначению. Защитить страну от внешней агрессии они, разумеется, неспособны, но ее вероятность в обозримом будущем равна нулю.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 5 (718) за 6 февраля 2018 года