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Киев толкает Минск на создание Южного оперативного командования

06.02.2018 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 624 0
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Военнослужащие ВС Беларуси
Военнослужащие ВС Беларуси.
Источник: www.belvpo.com

Сегодня можно уверенно констатировать факт – украинский конфликт кардинально изменил геополитический ландшафт Восточной Европы, что, несомненно, заставило все государства региона пересмотреть подходы к обеспечению своей военной безопасности.


С особенным рвением к этому вопросу подошли государства, которые расположены непосредственно на восточном фланге НАТО. Страны Балтии и Польша довольно быстро среагировали на «растущую военную угрозу со стороны России» и активно взялись за увеличение боевого потенциала своих войск.


2017 год в этом вопросе можно назвать годом реализации амбициозных планов США и НАТО по усилению присутствия подразделений Альянса на востоке Европы. Это, прежде всего, развертывание на ротационной основе американских бронетанковой и вертолетной бригады, а также размещение в Польше и Прибалтике четырех многонациональных батальонных тактичных групп усиленного передового присутствия НАТО. Также в прошлом году продолжалось начатое годом ранее складирование в Западной Европе вооружений и техники бронетанковой дивизии армии США. Проводились многочисленные учения с участием не только собственно стран Альянса, но и нейтральных стран-партнеров – Финляндии и Швеции. Наиболее масштабные из них прошли в Польше, Латвии и Литве, а также в акватории Балтийского моря. В общем, с 2014 года число учений НАТО у западных границ России и Беларуси возросло более чем в пять раз!


Кроме того, в «геометрической» прогрессии растут и военные бюджеты наших западных стран-партнеров. Так, в планах польского руководства в ближайшие 15 лет увеличить расходы на оборону с 2 до 2,5 % от ВВП, что составит почти 15 млрд. долларов ежегодно.


За последние шесть лет Литва увеличила свой оборонный бюджет более чем в три раза, в 2018 году он составит 1,1 млрд. долларов, 20 % из них запланировано потратить на закупку вооружения и военной техники. Общая численность ВС Литвы – около 13 тысяч человек. Беларусь же на свои Вооруженные Силы, численность которых составляет около 65 тыс. человек, тратит в год около 600 млн. долларов. Без преувеличения – крохи по сравнению с военными бюджетами наших соседей.


Особого внимания заслуживают старания Украины в подготовке к «отражению российской агрессии». Несмотря на все экономические трудности, руководство Украиныв 2018 году запланировало выделить на военные нужды 5 % от ВВП, или 3 млрд. долларов. Сверх этого, 350 млн. долларов предусматривает военная помощь Украине со стороны США.


По мнению украинских аналитиков, 2018 год должен стать прорывным – вооруженные силы начнут получать новую военную технику, в частности батальонные комплекты БТР-4 и БТР-3, первые машины в серийном изготовлении, легкие бронированные машины «Дозор», бронированные машины «Козак», которые прошли испытания и используются с конца прошлого года. Также поступят модернизированные танки Т-64. Ожидается поставка в украинскую армию ракетного комплекса «Ольха». К тому же в войскауже поступил широкий спектр противотанковых ракетных комплексов – от «Корсара» с дальностью до 2,5 км до «Стугны» с дальностью 5 км. И их достаточно много, количество комплексов измеряется сотнями, а количество ракет – тысячами. По мнению экспертов, этого достаточно, чтобы усилить противотанковый компонент, даже не вспоминая про американский ПТРК Javelin.


Не стоит также забывать про заявленные Киевом испытания ОТРК «Гром» и крылатой ракеты.


Также планируется начать процесс глубокой модернизации истребителей МиГ-29 и Су-27. Согласно государственной программе развития ВСУ, до 2020 года воздушные силы должны обновить авиапарк и аэродромную инфраструктуру.


Помимо модернизации и закупки современных образцов вооружения и военной техники ВСУ восстанавливает некогда расформированные воинские части и подразделения. Так, с первого января 2018 года в ВВС сформирована новая бригада тактической авиации. Как отмечается в сообщении пресс-службы командования ВВС, произошло переформирование одной из старейших авиационных частей – истребительной авиационной эскадрильи, дислоцированной в поселке Озерное Житомирской области. Вновь созданная бригада тактической авиации находится в 125 км от белорусской границы и по средним подсчетам состоит не менее чем из 20 истребителей Су-27.


Вместе с модернизацией вооружения и техники на Украине не жалеют деньги и на военную инфраструктуру – полигоны, базы хранения, казармы, дороги, военные городки. В 2017 году было заявлено о строительстве трех военных городков, в 2018 – поставлена задача обеспечить войска 23 тыс. новыми койко-местами.


Около 80 млн. долларов впрошлом году было израсходовано на улучшение материальной части учебных центров украинской армии. Значительная сумма из заявленной ушла на обновление полигона «Десна» в Черниговской области, который расположен в 35 км от границы с Беларусью. Данный полигон входит в состав 169 учебного центра«Десна», который также включает 6 парков боевой техники на 1020 машиномест, 17 казарм на 5562 военнослужащих, 66 жилых домов на 2289 квартир и 93 хранилища. По занимаемой площади он является третьим в украинских вооруженных силах.


Несмотря на то, что основными местами для проведения международных учений на Украине являются полигон «Яворивский» и «Широкий лан», с высокой долей вероятности можно утверждать, что после обновления полигона «Десна», вблизи белорусской и российской границы, пройдут международные учения запланированные на 2018 год. К примеру, это могут быть украинско-американские учения «Репид Трайдент – 2018», многонациональные учения «Светлая Лавина – 2018» или украинско-румынских учениях «Ривериан – 2018». Логично предположить, что в международных учениях «Чистое Небо – 2018» могут быть задействованы истребители вновь созданной бригады тактической авиации, расположенные неподалеку.


О масштабе запланированных учений свидетельствует закон, подписанный недавно президентом Порошенко. Так, согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабре 2018 года.


В целом происходящие события в украинской армии и, в особенности, усиление участия США и стран-участниц НАТО в развитии вооруженных сил Украины, волей не волей, но должны обратить внимание военно-политического руководства Беларуси на южные рубежи государства.


Стоит заметить, что обратить взор на Юг государства официальному Минску надо было еще вчера, когда в 2013 году в вооруженных силах Украины было создано оперативное командование «Север», а не «Северо-Запад», например! Уже в то время, логика требовала от белорусских военных в рамках ответных мер создать, по аналогии, Южное оперативное командование ВС РБ с развертыванием его отдельных элементов уже в мирное время. Ведь ни для кого ни секрет, что украинское направление не прикрыто войсками.


Усугубляет ситуацию и падение уровня доверия между Минском и Киевом. К ухудшению отношений привели шпионский скандал и постоянные обмены дипломатическими и информационными ударами. Достаточно только вспомнить украинскую информационную кампанию по дискредитации военного учения «Запад-2017». Понятно, что посыл шел из Вашингтона, но осадок остался.


Неизвестно, к чему приведет нынешняя политическая ситуация на Украине, однако уже становится очевидным, что хотя бы симметричные действия, направленные на обеспечение безопасности южных рубежей необходимы, логичны и закономерны.


Сергей Острына
01.02.2018
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Латвия
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