Про миллиард: итоги работы национального ВПК в 2017 году



БЛА "Буревестник".

Источник: bsblog.info БЛА "Буревестник".Источник: bsblog.info

31.01.2018 состоялось заседание коллегии Госкомвоенпрома, посвященное итогам деятельности ведомства и организаций, входящих в его систему, в 2017 году, задачам на 2018 год и перспективам развития.

На коллегии была утверждена новая редакция Программы развития оборонного сектора экономики и Государственного военно-промышленного комитета Беларуси до 2020 года, в которой уточнены перспективы развития как по отрасли в целом, так и по отдельным направлениям, сформулированы приоритеты и ожидаемые результаты (источник).

2017 год в целом по отрасли завершен успешно. Выполнены задачи по повышению конкурентоспособности ВПК, возможностей по разработке и производству современных и перспективных образцов вооружения, продвижению их на внешний и внутренний рынки.

Заявлено, что IT-технологии (включая программное обеспечение и системы управления) становятся важным направлением развития.

Для нужды национальной армии. До данным Госкомвоенпрома в 2017 году армии было поставлено более 880 единиц новейших и отремонтированных образцов вооружений, военной и специальной техники: средства радиолокации, связи и РЭБ, средств подвижности, беспилотных авиационных комплексов и др. Среди прочего это свыше 30 автомашин МЗКТ-500200, 54 изделия 2К20 (23-мм ЗУ‑23-2, смонтированная в кузове грузового автомобиля «Урал‑43202»), 32 МТЛБ «Спасатель», 70 санитарных автомобилей АС‑66, 3 комплекта автоматизированных стаций помех УКВ-радиосвязи Р-934УМ2.

5 новых образцов вооружения и военной техники, разработанных беларуским ВПК, были приняты на вооружение.

Все финансовые средства Гособоронзаказа за 2017 год освоены в полном объеме.

Интересно отметить, что согласно данным Минобороны в 2017 году принято на вооружение 9 новых образцов вооружения, военной и специальной техники отечественной разработки. Всего закуплено и поставлено в войска более 1 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. Т.е. почти половина — из-за рубежа, в основном из России (учебно-боевые самолеты Як‑130; транспортно-боевые вертолеты Ми‑8МТВ‑5; зенитные ракетные комплексы «Тор-М2Э»; радиолокационная станция «Противник-Г»; 120-мм минометы 2Б23 «НОНА-М1»; 30-мм автоматические пушки 2А42; реактивные пехотные огнеметы; снайперские винтовки типа Т‑5000) (источник).

О приоритетах. Госкомвоенпром имеет задачей создание вооружения, востребованного в первую очередь на внутреннем рынке. Ранее, как правило, речь шла о том, что приоритетом отечественной оборонки является именно экспорт. Внутри страны просто не было соразмерного платежеспособного спроса. Очевидно, спрос появился. О его масштабах мы поговорим ниже.

Среди приоритетных проектов традиционно для последних лет названы средства огневого поражения; системы комплексного противодействия высокоточному оружию; боевые легкобронированные автомобили, созданные на базе единого шасси; роботизированная и беспилотная техника, объединенная в сеть боевых и обеспечивающих платформ; развитие боевых геоинформационных систем с учетом сетевого принципа организации боевых действий и другие.

Возрастает внутриотраслевая кооперация беларуского ВПК, когда организации различной формы собственности и ведомственной подчиненности совместно работают над новыми проектами.

«Полонез» и его перспективы. Важнейшим итогом работы в 2017 году по направлению «огневые средства поражения» стало успешное проведение 26.10.2017 стрельбовых испытаний модернизированного «Полонез-М». Дальность действия нового вооружения данной выросла в полтора раза, составив 299 километров.

В качестве одного из приоритетов работы определена локализация ракеты для «Полонеза», которая «…частично не наша». О «не нашей ракете» в частности свидетельствует заявление разработчиков о том, что 300 км – международное ограничение для таких систем (источник). Правда, стоило добавить: при экспорте таких систем согласно Режиму контроля за ракетными технологиями. Для собственных нужд Беларусь имеет право производить/обладать ракетным вооружением наземного базирования с дальностью действия не более 500 км, или свыше 5500 км (т.е. диапазон 500-5500 км для нас под запретом).

Запланированы новые испытания «Полонеза», на этот раз — с ракетой М-20.

Также прозвучало заявление о возможности экспорта «Полонезов» в страны ОДКБ и СНГ (источник). К числу потенциальных покупателей на постсоветском пространстве беларуского ракетного вооружения можно отнести лишь Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и в меньшей степени – Узбекистан.

Отечественный ЗРК. 27.01.2017 Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев сообщил о завершающей стадии разработки отечественного зенитно-ракетного комплекса средней дальности. Позднее, в мае, он же пообещал представить макет этого ЗРК до конца 2017 года. Макета мы так и не увидели. Что не удивительно: тема для Беларуси новая и сложная, поэтому задержки вполне ожидаемы и трагедии в этом нет.

Судя по прозвучавшим на рассматриваемом мероприятии заявлениям, сейчас отечественные оружейники работают по ряду направлений, так или иначе связанных с ПВО.

Прозвучало заявление, что создание собственной ракеты для ЗРК «Бук» – это вопрос не экономической, а государственной безопасности (источник). «Мы за ценой не постоим», что в данном случае правильно. Точка безубыточности производства двигателей для зенитных ракет средней дальности – 20 единиц в год. Обеспечить такой темп производства – масштабная задача для любой страны. Поэтому беларуские зенитные ракеты будут не дешевыми, но они: а) будут; б) можно будет быть уверенными, что внутри изделия иностранным производителем не припрятаны неприятные сюрпризы.

Далее, вскользь прозвучало, что «Полонез» является комплексным проектом. Одним из перспективных направлений которого является разработка отечественного зенитного ракетного комплекса средней дальности. Он должен обеспечить высокую эффективность борьбы с современными и перспективными средствами воздушного нападения и заменить ЗРК «Бук». При его создании будет учтен опыт работы над проектом ЗРК «Бук-МБ», который ведет компания НПООО «ОКБ ТСП».

Вообще, проект «Бук-МБ» был одним из наиболее значимых в минувшем году для отечественной оборонки. По словам представителя Госкомвоенпрома речь идет о фактическом создании нового отечественного ЗРК, позволяющего применять зенитные управляемые ракеты различных типов, в том числе с увеличенной дальностью действия.

«Бук МБ» способен работать с любыми типами современных автоматизированных систем управления и цифровыми радиолокационными системами. На 30% увеличена дальность обнаружения целей радиолокатором самоходной огневой установки, значительно улучшены характеристики систем подавления активных и пассивных помех (источник).

Ранее были основания полагать о существовании двух параллельных проектов создания ЗРК: от НПООО «ОКБ ТСП» и от производителя «Полонезов» «Завода точной электромеханики» (источник, источник). Вполне вероятно, что в настоящее время оба проекта отечественного ЗРК объединены.

Также завершается модернизация боевой машины ЗРК «Оса» 9А33БМ2(3) до уровня 9А33-1Б. При этом стоит «звенящая тишина» относительно перспектив создания совместного беларуско-российского ЗРК ближнего радиуса (источник). Очевидно, что проект скорее мертв, чем жив.

В 2017 году начаты работы по модернизации авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух» ближнего радиуса действия. Имеется техническая возможность применения их в качестве зенитных с земли. Правда, целесообразность этого – под вопросом: не спроста зенитные ракеты и авиационные относятся к разному классу.

Наземные системы вооружения. Продолжаются разработки отечественного противотанкового ракетного комплекса (очевидно, основной вопрос – в ракете), а также работа по созданию гранатомета, испытания которого запланированы на конец 2018 года. Гранатомет также планировалось создать при техническом содействии России (источник). Но повторилась история с совместным ЗРК: планы были – результата нет.

Важным направлением является создание линейки базовых средств подвижности, на основе которых разрабатываются боевые средства различного назначения. К таковым относятся автомобили МЗКТ-500200, которые уже поставляются силовым структурам. Дорабатываются тактические автомобили МЗКТ-600100 и МЗКТ-600200, которые также планируются для постановки на производство, в том числе в интересах армии.

Завершена разработка и постановка на производство базового легкобронированного автомобиля МЗКТ-490100 (V-1), бронированного транспортного средства «Кайман» и модернизированного БТР-70 МБ, которые приняты на вооружение Вооруженных Сил.

Интересно отметить, что Госкомвоенпромом игнорируется (по крайней мере, создается такое впечатление) деятельность частной компании «Минотор-сервис», которая так же разработала в инициативном порядке линейку бронированных колесных и гусеничных машин.

Беспилотная авиация. Продолжены работы по созданию и модернизации беспилотных авиационных комплексов (далее по тексту БАК) различного назначения: проведена модернизация тактического БАК малой дальности «Беркут-2», продолжена доработка и осуществлялись летные испытания БАК «Гриф-100»; выпуск и модернизация БАК «Москит», освоено производство БАК «Шершень»; представлена версия боевого разведывательно-ударного беспилотного вертолёта «ИНДЕЛА БУР».

Приоритетом на ближайшую перспективу является создание беспилотных авиационных комплексов большой дальности и продолжительности полета различного назначения, в том числе ударных, вертолетного и самолетного типов.

История создания БАК «Гриф-100» становится вечной: планировалось, что комплекс будет доведен до ума к концу 2013 года (источник).

Противодействие высокоточному оружию, РЭБ и связь. Беларусь достаточно уверенно присутствует в сегменте радиолокации. Продолжается серийное изготовление маловысотного радиолокационного комплекса (далее по тексту РЛК) «Роса-РБ», разрабатывается его мобильный вариант «Роса РБ-М». Идет разработка трехкоординатного РЛК «Восток-3Д», а также автономной трехкоординатной твердотельной радиолокационной станции кругового обзора воздушного пространства S-диапазона «РЛС-50». В разработке РЛС-100 и РЛС-200.

Для внутреннего потребителя производятся системы РЭБ, в том числе для борьбы с БПЛА (типа «Гроза»). Разработаны комплексы помех навигационной аппаратуре систем GPS/ГЛОНАСС и передатчиков сигналов приемникам системы GPS «Оптима» и «Навес».

Продолжается работа по совершенствованию самолетной системы радиоэлектронной защиты до уровня «Сателлит-2М». Предыдущий вариант «Сателлита» имел определенный успех на рынке и закупается 5-ю странами (источник).

В 2017 году продолжена работа по созданию законченной линейки средств связи военного назначения. Ряд изделий находятся в серийном производстве.

Международное сотрудничество. Отмечен высокий эффект от деятельности межправительственных комиссий по военно-техническому сотрудничеству. Таких комиссий создано 29, в том числе две из них, с Боливией и Сербией, – в 2017 году.

Экспорт товаров и услуг организациями Госкомвоенпрома в 2017 году осуществлялся в 69 стран мира. При этом более 60% данного экспорта приходится на 14 стран, с которыми в 2017 году были проведены заседания комиссий и рабочих групп и лишь около 40% – на остальные 55 стран. С учетом того, что далеко не все предприятия ВПК подчинены Госкомвоенпрому, реальная география поставок оборонной продукции может быть и шире.

Расширяется сотрудничество со странами ЕС и Сербией.

Среди приоритетов на 2018 год объявлены наращивание и диверсификация экспорта.

Официально ничего не сообщается о доле России в экспорте беларуского ВПК. Неформально российские эксперты называют сумму в USD 500 млн.

Про миллиард долларов США. По итогам 2017 года Беларусь вошла в ТОП-20 экспортеров продукции военного назначения. Промышленными организациями системы Госкомвоенпрома произведено промышленной продукции (работ, услуг) на BYN 1007,8 млн. (USD 522 млн), т.е. 128,4 % к 2016 году. Рентабельность продаж составила 23,4 %, чистая прибыль организаций Госкомвоенпрома за 2017 год — 123,8 % к 2016 году.

Экспорт продукции военного назначения в 2017 году составил 115% по отношению к 2016 году. Темп роста экспорта товаров и услуг организаций Госкомвоенпрома по отношению к 2016 году – 110,6%. Всего экспорт продукции военного назначения в целом по отрасли превысил USD 1 млрд. Это большое достижение. Для сравнения: экспорт ВПК Турции, большой и развитой страны, в которой лишь производителей стрелкового вооружения около 200, в 2016 году составил порядка USD 1,9 млрд.

Выручка в расчете на одного работающего достигла BYN 118 тыс. (USD 61 тыс.).

В данном случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда много цифр не означает много информации.

Во-первых, очевидно, что USD 1 млрд. экспортной выручки состоит из 4-х групп операций: торговля новыми товарами, торговля услугами, торговля товарами из наличия, посреднические операции. Не зная значения последнего показателя мало о чем можно сказать.

Во-вторых, неизвестен общий объем производства товаров и услуг отечественного ВПК. Не все производители оборонной продукции входят в систему Госкомвоенпрома. В том числе и многие крупные, лидеры в своих сегментах. В 2013 году утверждалось, что свыше 70% производимой отечественным ВПК продукции уходит на экспорт, а 90% экспорта – новая беларуская продукция (источник). Последние несколько лет темп роста поставок для внутренних нужд несколько превышает темпы роста экспорта. Если принять размер посреднических операций за нулевой, получается, что на внутренний рынок должно поставляться продукции (работ, услуг) на сумму свыше USD 400 млн. Многолетняя проблема всех силовых ведомств Беларуси (исключение – ОАЦ и СБП) – нехватка средств на развитие. А львиная доля денег, которые выделяются на эти цели, уходит на оплату импорта необходимой продукции. Причем в случае с армией – самого дорогого импорта (авиация, системы ПВО). Т.е. внутри страны в настоящее время не наблюдается платежеспособного спроса на продукцию отечественного ВПК на сумму свыше USD 400 млн. Таким образом, посреднические услуги по торговле продукцией военного назначения составляют значительную долю (USD 200-250 млн) в показателе экспорта беларуского ВПК. Внутренний рынок поглощает отечественной промышленной продукции (включая услуги) ориентировочно на USD 200 млн.

Да, рост отечественного ВПК на лицо. Но масштабы, финансовое измерение этого роста — не очевидны.