Промышленность: Повышение прозрачности господдержки в ЕАЭС



Флаги стран ЕАЭС.

Источник: www.eurasian.su Флаги стран ЕАЭС.Источник: www.eurasian.su

30 января 2018 года в Госдуму внесен законопроект о ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования государствами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров.

Цель – создание условий для развития промышленного производства в государствах ЕАЭС, а также повышение прозрачности и предсказуемости господдержки промышленных секторов экономики, формирования транспарентной и предсказуемой среды.

Единый рынок ЕАЭС

Сегодня продолжается работа по созданию единого рынка в рамках Евразийского экономического союза, который предполагает переход к единым правилам промышленного производства и кооперации. За последние годы Россией уже снят ряд препятствий для свободного перемещения товаров, произошел и переход к единому регулированию. В 2018 году вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС.

Россией уже снят ряд препятствий для свободного перемещения товаров. В 2018 году вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС.

Следующий шаг – повышение прозрачности и предсказуемости мер господдержки промышленных секторов. Россия – как член ЕАЭС – должна действовать исходя из существующих соглашений с партнёрами, а также обладать информацией о мерах поддержки которые оказываются в этих странах.

Поэтому крайне необходимо выявить «специфические субсидии» – субсидии, которые направляются для поддержки промышленных секторов экономики на определённых условиях.

Необходимо выявить «специфические субсидии» – субсидии, которые направляются для поддержки промышленных секторов экономики

Выявление рисков субсидирования

Внесенный в Госдуму законопроект о ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования государствами ЕАЭС с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров нацелен на создание условий для развития промышленного производства в государствах ЕАЭС. В числе целей: повышение прозрачности и предсказуемости господдержки промышленных секторов экономики, формирования транспарентной и предсказуемой среды.

Законопроект определяет процедуру согласования подобных субсидий Евразийской экономической комиссией. Комиссия будет проводить анализ, консультации и принимать решения допустимы или недопустимы предлагаемые субсидии. Уже сейчас действуют общие правила и существует общий рынок. В случае выявления потенциальных рисков будут проводиться разбирательства.

Защита интересов страны

Проект федерального закона «О ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования членами ЕАЭС специфических субсидий» был разработан МИДом и Минпромторгом России.

Соответствующее Соглашение подписано в Казани 26 мая 2017 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета. Цель соглашения – добровольное согласование государствами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров.

К специфическим субсидиям относятся субсидии, доступ к которым ограничен определённым кругом предприятий, например, по отраслевому или географическому признаку.

В соответствии с Договором о ЕАЭС к специфическим субсидиям относятся субсидии, доступ к которым ограничен определённым кругом предприятий, например по отраслевому или географическому признаку.

Согласно Федеральному закону «О международных договорах Российской Федерации» соглашение подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

Соглашение подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

Ратификация будет способствовать интересам России в следующих сферах:

Первое: обеспечению единства информационного поля.

Второе: единый контроль доступа.

Третье: единые мероприятия по обеспечению безопасности.

Четвертое: целостность и достоверности данных.

Соглашением предусматривается процедура добровольного согласования с ЕЭК специфических субсидий и принятие комиссией соответствующих решений.

Определены 15 критериев, на основе которых ЕЭК будет принимать решения

Определены 15 критериев, на основе которых ЕЭК будет принимать решения о допустимости или недопустимости специфических субсидий государств ЕАЭС. Декларируется, что эти критерии направлены на создание добросовестной конкуренции между участниками рынка и будут способствовать развитию и углублению промышленного сотрудничества и кооперации в рамках ЕАЭС.

Кроме того, Евразийским межправительственным советом могут быть определены другие критерии допустимости специфических субсидий.

Закрепляется порядок проведения разбирательств по вопросам предоставления государствами ЕАЭС специфических субсидий

Соглашением также закрепляется порядок проведения разбирательств по вопросам предоставления государствами ЕАЭС специфических субсидий в случае наличия оснований, свидетельствующих о рисках нанесения ущерба государству ЕАЭС. В том числе хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на трансграничных рынках, или при наличии нарушения условий, порядка предоставления уже согласованных специфических субсидий.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 25 января 2018 года.

Денис Журенков, Анна Рафаелян