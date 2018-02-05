В Сирии уничтожили таинственный "мостовой танк"
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Танковый мостоукладчик МТУ-72.
Источник: rg.ru
В ходе наступательных действий правительственных войск в Восточной Гуте (провинция Дамаск) потеряна редкая версия мостового танка.
В Сирии уничтожен гибридный мостоукладчикhttps://t.co/kmorV69A2P pic.twitter.com/hzegxdwgW6— Komandante (@KomandanteS17) 5 февраля 2018 г.
Как отмечает независимый военный эксперт Алексей Хлопотов, эта инженерная машина представляет собой гибрид шасси старого мостоукладчика МТУ-20 с раскладным мостом от более современного МТУ-72.
Данный образец очень похож на тот, что применялся бойцами 105-ой бригады Республиканской гвардии Сирии в ноябре прошлого года во время наведении переправы на остров Катаа в ходе широкомасштабной операции в районе Дейр-эз-Зора.
"Вполне возможно, что запечатленная на снимках машина и сгоревшая в Восточной Гуте -одна и та же. Таких мостоукладчиков не может быть много в принципе", - считает военный эксперт.
Судя по другим фото и видеоматериалам, она же находилась в боевых порядках все того же соединения Республиканской гвардии. Об этом свидетельствует присутствие здесь модернизированных танков Т-72М1, с так называемой "уголковой защитой". Они состоят на вооружении только 105-й бригады.
Сгоревший "гибридный" мостоукладчик - не первая потерянная правительственными войсками в этом районе машина подобного предназначения. Ранее один из разложенных мостов оказался на территории, контролируемой боевиками.
Разложенный мост, захваченный боевиками в Сирии.https://t.co/kmorV69A2P#Сирия #Syria pic.twitter.com/nCEk2s2Dmi— Komandante (@KomandanteS17) 5 февраля 2018 г.
Тем не менее, правительственные силы вынуждены применять в этом районе такую технику непосредственно под огнем противника, так как без мостоукладчиков продвижение бронетехники вперед будет сильно затруднено.
Алексей Брусилов
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05.02.2018
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