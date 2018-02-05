Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Сирии уничтожили таинственный "мостовой танк"

06.02.2018 Российская газета 495 0
-1
Понравилась новость?
 0
Танковый мостоукладчик МТУ-72
Танковый мостоукладчик МТУ-72.
Источник: rg.ru

В ходе наступательных действий правительственных войск в Восточной Гуте (провинция Дамаск) потеряна редкая версия мостового танка.




Как отмечает независимый военный эксперт Алексей Хлопотов, эта инженерная машина представляет собой гибрид шасси старого мостоукладчика МТУ-20 с раскладным мостом от более современного МТУ-72.

Данный образец очень похож на тот, что применялся бойцами 105-ой бригады Республиканской гвардии Сирии в ноябре прошлого года во время наведении переправы на остров Катаа в ходе широкомасштабной операции в районе Дейр-эз-Зора.

"Вполне возможно, что запечатленная на снимках машина и сгоревшая в Восточной Гуте -одна и та же. Таких мостоукладчиков не может быть много в принципе", - считает военный эксперт.

Судя по другим фото и видеоматериалам, она же находилась в боевых порядках все того же соединения Республиканской гвардии. Об этом свидетельствует присутствие здесь модернизированных танков Т-72М1, с так называемой "уголковой защитой". Они состоят на вооружении только 105-й бригады.

Сгоревший "гибридный" мостоукладчик - не первая потерянная правительственными войсками в этом районе машина подобного предназначения. Ранее один из разложенных мостов оказался на территории, контролируемой боевиками.




Тем не менее, правительственные силы вынуждены применять в этом районе такую технику непосредственно под огнем противника, так как без мостоукладчиков продвижение бронетехники вперед будет сильно затруднено.


Алексей Брусилов
05.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
МТУ-72
Т-72

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 12:06
  • 3
Россиян предложили обложить "лунным оброком"
  • 06.02 11:38
  • 129
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 06.02 11:32
  • 20
Источник: силовые ведомства РФ заинтересованы в получении пассажирской версии Ту-160
  • 06.02 11:30
  • 6185
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.02 11:29
  • 8
Американцы показали боевых «Гремлинов»
  • 06.02 11:13
  • 168
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 06.02 10:58
  • 460
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.02 10:48
  • 73
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 06.02 10:46
  • 41
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 06.02 09:51
  • 4
Президент Татарстана посетил на «КАМАЗе» строящийся завод каркасов кабин
  • 06.02 09:43
  • 1
"Это вам за пацанов!"
  • 06.02 09:30
  • 4
Гранатометчики ВВО освоили новый способ уничтожения бронетехники
  • 06.02 09:25
  • 2
"Фалькон-9" могло погубить то же, что "Аполлон-1" и "Космос-ЗМ"
  • 06.02 09:13
  • 2
Российские тепловозы потянуло на Украину
  • 06.02 08:57
  • 2
"Калашников" вновь рвется в бой (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
другие обсуждаемые темы