В Сирии уничтожили таинственный "мостовой танк"



Танковый мостоукладчик МТУ-72.

Источник: rg.ru Танковый мостоукладчик МТУ-72.Источник: rg.ru

В ходе наступательных действий правительственных войск в Восточной Гуте (провинция Дамаск) потеряна редкая версия мостового танка.

Как отмечает независимый военный эксперт Алексей Хлопотов, эта инженерная машина представляет собой гибрид шасси старого мостоукладчика МТУ-20 с раскладным мостом от более современного МТУ-72.

Данный образец очень похож на тот, что применялся бойцами 105-ой бригады Республиканской гвардии Сирии в ноябре прошлого года во время наведении переправы на остров Катаа в ходе широкомасштабной операции в районе Дейр-эз-Зора.

"Вполне возможно, что запечатленная на снимках машина и сгоревшая в Восточной Гуте -одна и та же. Таких мостоукладчиков не может быть много в принципе", - считает военный эксперт.

Судя по другим фото и видеоматериалам, она же находилась в боевых порядках все того же соединения Республиканской гвардии. Об этом свидетельствует присутствие здесь модернизированных танков Т-72М1, с так называемой "уголковой защитой". Они состоят на вооружении только 105-й бригады.

Сгоревший "гибридный" мостоукладчик - не первая потерянная правительственными войсками в этом районе машина подобного предназначения. Ранее один из разложенных мостов оказался на территории, контролируемой боевиками.

Тем не менее, правительственные силы вынуждены применять в этом районе такую технику непосредственно под огнем противника, так как без мостоукладчиков продвижение бронетехники вперед будет сильно затруднено.

Алексей Брусилов