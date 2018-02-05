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Zumwalt-2 пересдал первый "экзамен"

06.02.2018 Warspot 261 0
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Эсминец Michael Monsoor.
Эсминец Michael Monsoor.
Источник: defensenews.com

Военно-морские силы США вскоре могут вооружиться вторым "суперэсминцем" типа Zumwalt. Вчера, 4 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что компания Bath Iron Works успешно завершила ходовые испытания корабля Michael Monsoor.

В отчёте подразделения Naval Sea Systems Command (NAVSEA) ВМС США указывается, что корабль хорошо зарекомендовал себя во время испытаний и по многим параметрам превзошёл требования моряков. Это был второй выход в море эсминца Michael Monsoor (в декабре прошлого года испытания были прерваны из-за поломки на корабле).

Michael Monsoor (DDG 1001) — второй в серии из трёх эсминцев нового поколения, спроектированных для ВМС США. Первый из них — Zumwalt (DDG 1000) — был достроен в декабре 2015 года и в мае прошлого года поступил в распоряжение ВМС США, пройдя ходовые испытания. Третий корабль серии — Lyndon B. Johnson (DDG 1002) — планируют достроить до конца 2018 года. Строительством эсминцев занимается компания General Dynamics.


Эсминец Michael Monsoor.
Источник: defensenews.com

Эсминец Michael Monsoor был заложен в мае 2013 года и получил имя в честь бойца подразделения SEAL ("Морские котики") Майкла Энтони Монсура, погибшего в 2006 году в Ираке. Во время боя Монсур накрыл собой гранату, чем спас остальных бойцов своей группы, и был посмертно награждён Медалью Почёта — высшей военной наградой США. После официального вступления в состав флота эсминец Michael Monsoor получит приставку USS к своему названию.

Эсминцы типа Zumwalt являются принципиально новыми боевыми кораблями, в корне отличающимися от предыдущих военных разработок для ВМС США. Форма и материалы корпуса делают корабли почти незаметными для средств обнаружения. Капитан рыболовецкого судна Лоуренс Пай рассказал журналистам Fox News, что находился на расстоянии менее километра от нового эсминца, когда тот выходил в море на испытания, и на его радаре Zumwalt, имеющий 183 м в длину, отображался как 15-метровое судно.

Michael Monsoor (DDG 1001) является одним из самых больших и тяжеловооружённых кораблей в своём классе. Длина эсминца составляет 183 м, полное водоизмещение — 13 200 т. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские установки и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм.
05.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Продукция
Zumwalt
Компании
BIW
General Dynamics

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