Израиль разработает новые дальнобойные ракеты
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Пуск ракеты комплекса EXTRA.
Источник: armyrecognition.com
Израильскую армию планируют вооружить дальнобойной ракетной артиллерией. Вчера, 4 февраля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что министр обороны Израиля Авигдор Либерман поручил военному ведомству разработать новые ракеты увеличенной дальности.
В рамках первого этапа на базе ракетных комплексов EXTRA (Extended-range artillery) планируется создать ракеты увеличенной дальности. На сегодняшний день ракеты EXTRA могут поражать цели на расстоянии до 150 км с отклонением от точки прицеливания не более 10 м. В дальнейшем эта дистанция может быть увеличена вдвое.
На разработку и закупки нового оружия Минобороны Израиля выделило $500 млн. При этом общая стоимость программы по увеличению дальнобойности ракетной артиллерии может составить $2 млрд. Кроме того, новые ракеты могут быть адаптированы для использования на кораблях и самолётах израильской армии.
Ракетные комплексы EXTRA разработаны компаниями Israel Aircraft Industries (IAI) и Israel Military Industries (IMI). Впервые установки были продемонстрированы в рамках выставки Paris Air Show 2005. Каждая из ракет комплексов EXTRA весит порядка 450 кг, из которых 125 кг приходится на боевую часть. Длина ракеты составляет почти 4 м, диаметр — 30 см. Помимо ЦАХАЛ, комплексы EXTRA состоят на вооружении армий Азербайджана и Вьетнама.
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05.02.2018
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