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Новая доктрина США запускает гонку ядерных вооружений, заявил глава МИД ФРГ

06.02.2018 РИА Новости 221 0
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Зигмар Габриэль
Зигмар Габриэль. Архивное фото.
Источник: © AFP 2018 / John Macdougall

БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Решение Вашингтона совершенствовать тактическое ядерное оружие показывает, что новая спираль гонки вооружений уже запущена, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, комментируя новую ядерную доктрину США.

"Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже идет. Как во времена холодной войны, мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы, европейцы, должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением", - сказал Габриэль, чьи слова цитирует МИД.

Как отметил министр, обстановка в сфере международной безопасности "резко изменилась в последние годы". По его словам, в результате ситуации вокруг Крыма "доверие к России резко утрачено", к тому же есть "очевидные доказательства того, что Россия модернизирует <…> ядерное вооружение".

Габриэль указал на "распадающиеся государства" к югу от Европы и увеличивающийся скепсис "в Азии относительно глобального порядка".

"Мы должны найти ответы на все эти проблемы вместе с нашими партнерами и союзниками. Они не должны ограничиваться ростом ядерного вооружения", - сказал Габриэль, добавив, что "развитие нового вооружения подает неправильные сигналы и создает угрозу спирали гонки вооружений", поэтому "существующие договоры о контроле над вооружениями должны быть обязательно сохранены".

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия Соединенных Штатов будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов ядерной триады (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

Как заявили в МИД России в связи с публикацией новой ядерной доктрины США, утверждение о том, что Россия якобы отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, является откровенной подтасовкой. В российском дипведомстве напомнили, что российская сторона "неоднократно подчеркивала приверженность нашим обязательствам" по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия. Также Москва "не раз отмечала открытость к обсуждению любых вопросов, связанных с укреплением международной безопасности", подчеркнули в МИД России.
05.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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