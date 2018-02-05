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Закладка судна "Академик Лавёров" отложена из-за нехватки средств

06.02.2018 Военное обозрение 203 0
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В планах северодвинского Центра судоремонта "Звездочка" на 2018 год отсутствует закладка океанографического исследовательского судна (ОИС) проекта 20183 "Академик Лавёров", сообщает FlotProm.

Океанографическое исследовательское судно проекта 20183 "Академик Александров"

АО "Центр судоремонта "Звездочка"

Возникли определенные проблемы с финансированием строительства пятого по счету (четвертого серийного) судна этого типа. Его закладки в планах у завода на этот год нет,

сказал ресурсу источник.

Представители завода и проектанта еще надеются на включение судна в новую госпрограмму вооружений, отметил другой источник.

Он добавил, что "футуристический облик судов этого проекта подчеркивает ставку российского флота на современность и отражает вклад молодых сотрудников ЦМКБ "Алмаз"". Судно "Академик Лавёров" планировали строить по тому же 20183-му проекту, что и второе серийное судно – "Академик Александров".

Проблемы с финансированием сдвинули вправо и первый выход в море третьего из четырех судов этого типа – "Академика Александрова". Судно начнет ледовые испытания ориентировочно во втором квартале текущего года, выйдя в море после открытия навигации.

Справка FlotProm: "ОИС "Академик Александров" – многоцелевое судно ледового класса. Оно предназначено для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике. Строительство ОИС началось на "Звездочке" 20 декабря 2012 года по заказу Минобороны РФ.

Водоизмещение судна – 5400 т, скорость – 14 узлов, экипаж – 65 человек. Предусмотрена взлетно-посадочная площадка для одного многоцелевого вертолета Ка-27. Ледовый класс Arc5 допускает самостоятельное плавание в однолетних арктических льдах при толщине до 0,8 метра в зимне-весеннюю навигацию и до метра – в летне-осеннюю".
05.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20180
Арктика

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