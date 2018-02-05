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Объединенная авиастроительная корпорация представит российские самолеты на авиасалоне в Сингапуре

06.02.2018 ЦАМТО 232 0
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МС-21
Модель самолета МС-21.
Источник: ИТАР-ТАСС

ЦАМТО, 5 февраля. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) примет участие в международном авиасалоне Singapore Air Show 2018, который пройдет в выставочном центре аэропорта Чанги (Сингапур) с 6 по 11 февраля.

Продукция ОАК будет представлена линейкой самолетов военной и гражданской авиации, выпускаемых предприятиями корпорации. На стенде будут представлены модели самолетов Су-35, Су-32, МиГ-35, МиГ-29К, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152, Бе-103, Бе-200, а также SSJ100 и МС-21. Также в рамках единой экспозиции ОАК будет представлен пилотажный тренажер самолета МС-21. На статической стоянке посетители салона смогут ознакомиться с опытным образцом самолета Sukhoi Superjet 100 с впервые установленными законцовками крыла.

Установка саблевидных законцовок позволяет одновременно улучшить взлетно-посадочные характеристики самолета SSJ100 и снизить расход топлива не менее чем на 3%. Ожидаемое улучшение взлетно-посадочных характеристик оценят авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона – это позволит более эффективно эксплуатировать SSJ100 на региональной сети аэродромов, а также в условиях жаркого климата и высокогорья.

В рамках работы с перспективными заказчиками в ходе авиасалона будет представлена программа MC-21, которая перешла на стадию летных сертификационных испытаний. Демонстрация на салоне пилотажного тренажера самолета позволит авиаперевозчикам оценить преимущества лайнера – надежность, высокий уровень комфорта, эргономику кабины экипажа и другие преимущества нового российского самолета.

Традиционно на рынке региона сильны позиции военных брендов ОАК. Истребители семейства Су-30 выбраны в качестве основных боевых самолетов военно-воздушными силами нескольких стран региона. На авиасалоне в Сингапуре этим и другим потенциальным заказчикам будут представлены новейшие самолеты МиГ-35, Су-35 и Су-30СМ, характеристики которых позволяют превосходить все тактические истребители поколения "4" и "4+".

Реактивные учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130 позволяют на самом современном уровне обучать пилотов истребителей поколений "4+" и "5" и идеально подходят для обучения пилотов ВВС стран региона. Также будет представлена модель поршневого самолета начального обучения Як-152, который в сочетании с самолетом Як-130 и современными авиационными тренажерами позволяет организовать полный цикл обучения пилотов истребителей.

Уникальные самолеты-амфибии Бе-200 также вызывают интерес в регионе – характеристики самолета позволят странам ЮВА использовать самолет с максимальной гибкостью и эффективностью.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
05.02.2018
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принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сингапуp
Продукция
Бе-103
Бе-200
МиГ-29К
МиГ-35
Су-30
Су-32
Су-35
СуперДжет-100
Як-130
Як-152
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ОАК
Проекты
МС-21

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