Кирилл Булатов: венчурный фонд даст новый импульс частной космонавтике



Кирилл Булатов.

Источник: "ВЭБ Инновации" Кирилл Булатов.Источник: "ВЭБ Инновации"

В конце 2017 года госкорпорация "Роскосмос", компания "ВЭБ Инновации" и Российская венчурная компания подписали трехстороннее соглашение о намерениях, предусматривающее создание совместного венчурного фонда. Новый фонд будет финансировать инновационные компании, создающие технологии для освоения и практического использования космического пространства, а также в смежных областях. Генеральный директор компании "ВЭБ Инновации" Кирилл Булатов рассказал РИА Новости о том, какие возможности для развития частной космонавтики даст создаваемый венчурный фонд.

- Можно ли сказать, что в России сегодня есть возможности для развития частной космонавтики?

- Космическая промышленность исторически очень значима для нашей страны, ей всегда уделялось особое внимание. И сейчас, помимо строительства нового космодрома и развития инфраструктуры, идут постоянные поиски перспективных идей и точек приложения усилий для развития отрасли. Однако очевидно, что технологические заделы, созданные поколениями советских и российских ученых и инженеров, уже во многом выработаны, а кроме того, нужно совершенствовать существующую организационную модель космической индустрии.

Это значит, что появляются новые возможности для развития частной космонавтики в нашей стране, причем речь идет далеко не только о пилотируемых полетах. Очень важно уделять внимание развитию самого широкого спектра технологий, применимых для освоения космического пространства, и у нас есть уже состоявшиеся и перспективные проекты такой направленности.

Например, сейчас на финальной стадии рассмотрения в компании "ВЭБ Инновации" находится проект по разработке малой космической телекоммуникационной платформы спутников связи, предложенный одной из российских частных космических компаний. В дальнейшем на базе этой платформы станет возможным как создание спутников, работающих на геостационарной и высоких эллиптических орбитах, так и космических аппаратов для миссий к планетам Солнечной системы. Рынок малых спутников - сегодня один из самых динамично развивающихся сегментов космической индустрии: подобные спутники имеют относительно небольшой вес, сравнительно просты в производстве и при этом способны решать самые разные сложные задачи.

В последние годы известные зарубежные проекты в сфере частной космонавтики задают новые стандарты в отрасли - как на уровне бизнес-моделей, так и на уровне технологических решений. Производители оборудования и комплектующих, в свою очередь, подстраиваются под их решения. Такие проекты показывают очень высокую результативность по сравнению с показателями крупных корпораций, и эта результативность основана в том числе на вовлеченности, на сверхвысокой мотивации команд, что позволяет воплощать в продукте нестандартные решения, на внедрение которых в крупной компании ушли бы годы работы и огромные бюджеты.

В России есть серьезный задел для появления и развития частных космических проектов, однако реализовывать их только на средства частных инвесторов сложно по причине высокой стоимости. Поэтому в основе таких проектов должен лежать принцип кооперации: например, государство может поддерживать их путем размещения заказов. Наконец, для того чтобы проект был успешен, лежащая в его основе бизнес-модель должна носить глобальный характер: продукт или технология должны быть интересны не только отечественным заказчикам, но и зарубежным.

Новый венчурный фонд, в котором принимает участие госкорпорация "Роскосмос", будет способствовать решению подобных задач, а партнерство с "ВЭБ Инновации" облегчит выход на международные рынки.

- Какие возможности для развития космической отрасли даст венчурный фонд, создаваемый Роскосмосом, "ВЭБ Инновации" и РВК? Для кого эти возможности будут актуальными?

- Инвестиционный фокус фонда будет включать перспективные разработки, которые пока не освоены нашей космической промышленностью и могут расширить ее технологическую цепочку.

При этом инвестиционный мандат фонда позволит также поддерживать проекты, имеющие потенциал более широкого применения: например, это разработки новых материалов, энергоэффективные технологии и 3D-печать, которые могут использоваться как в авиакосмической промышленности, так и в других высокотехнологичных отраслях. Мы исходим из того, что успешные проекты смогут претендовать на более широкую рыночную нишу и быть интересны инвесторам. Таким образом, новый венчурный фонд позволит широкому кругу специалистов проявить себя в технологическом предпринимательстве и выйти за рамки существующих в российской космической индустрии подходов.

Российский 3D-принтер для печати крупных металлических изделий в условиях невесомости. Источник: РИА Новости / Таисия Воронцова

Главное здесь - наличие идеи, технологического решения, продукта, на который уже есть очевидный спрос или который сможет сформировать новый рынок. Кто именно это предложит - команда вчерашних студентов или молодых ученых, инженеры одного из предприятий Роскосмоса, не имеет значения. Результат зависит от содержания проекта и, конечно, от готовности конкретной команды работать на результат. Разумеется, при отборе проектов и осуществлении инвестиций будут учитываться и соображения потенциальной прибыльности.

Мы с нашими партнерами предполагаем, что создаваемый венчурный фонд даст новые возможности всем, кто так или иначе занят в космической отрасли или смежных технологических областях: амбициозным предпринимателям, инженерам из корпораций, которые по тем или иным причинам пока не могут воплотить свои идеи в реальном продукте, представителям научного сообщества.

- Готовы ли отечественные коллективы разработчиков по космической тематике работать с венчурными инвесторами? Или им привычнее работать с грантами или другими невозвратными средствами от государства?

- Диалог венчурного инвестора и предпринимателя в высокотехнологичной сфере выстраивается совершенно иначе, чем диалог государственного фонда и научного коллектива - можно даже сказать, что он ведется на другом языке.

Самое главное здесь - то, к чему стремится команда проекта, какого результата хочет достичь. Если у людей есть желание спокойно заниматься фундаментальной наукой и поисковыми исследованиями, то, наверное, комфортнее работать с грантами, выделяемыми на исследования и разработки, внедрение которых может быть вопросом не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Инновационное предпринимательство - это совершенно иное мышление, иные амбиции, осознанное желание жить и действовать вне так называемой зоны комфорта. Практика уже показала, что в России существуют команды, у которых есть и серьезный научно-технический задел, и большие амбиции в бизнесе. Фонд, который мы создаем, должен стать в том числе площадкой и инструментом для формирования таких команд, для создания сообщества людей, которые умеют одновременно мыслить как категориями науки и технологий, так и категориями коммерческих результатов.

- С какими сложностями, помимо привлечения финансирования, сталкиваются команды разработчиков, решившие создать собственную компанию в сфере?

- На начальных стадиях стартап в большинстве случаев испытывает сложности с формированием продукта, выбором или поиском своей ниши на рынке, поиском первого клиента, формированием команды. В связи с этим одной из первых задач венчурного фонда станет решение инфраструктурных задач: развитие программ акселерации, проведение совместных мероприятий с представителями предприятий. С учетом существующей специфики космической индустрии мы будем создавать новые инструменты для развития проектов, уделяя особое внимание тому, что для многих специалистов в области космических технологий до сих пор было привычным решать научно-технические задачи в рамках федеральных целевых программ и других государственных инструментов, в то время как сегодня очевидна необходимость развивать предпринимательское мышление и соответствующие подходы к решению задач.

Кроме того, часто бывает так, что люди увлечены своей идеей, своим проектом - и при этом не очень внимательно анализируют российской и зарубежный рынки, не изучают конкурентов, их технологии, опыт и стратегии. Между тем предприниматель в высокотехнологичной сфере должен фактически владеть двойным багажом компетенций, держать руку на пульсе своей технологической сферы и при этом уметь конкурировать, правильно позиционировать свой продукт и пользоваться всеми существующими бизнес-инструментами для развития своего проекта.

Говоря о финансовых инструментах, отмечу, что участие в создаваемом венчурном фонде компании "ВЭБ Инновации" позволит использовать для разгона интересных проектов возможности и инфраструктуру Группы ВЭБ в целом, в том числе развитую партнерскую сеть как в России, так и за рубежом. Значимым фактором для эффективной работы нового фонда является и участие Российской венчурной компании, обладающей значительным опытом и возможностями в сфере инновационных проектов.

Мы рассчитываем на то, что со стороны Роскосмоса точно так же будет проводиться работа по обеспечению доступа к существующей инфраструктуре, в первую очередь для проведения испытаний, участия в попутных запусках. Дополнительно будем прорабатывать вопрос о возможности передачи интеллектуальной собственности от Роскосмоса в проекты, если это потребуется.

Создавая среду возможностей для молодых технологических предпринимателей в космической сфере, предлагая им всевозможные инструменты для развития, мы хорошо понимаем, что любые инструменты хороши только тогда, когда ими пользуются профессионалы для достижения поставленной цели. Именно для таких амбициозных и целеустремленных команд мы создаем новый венчурный фонд и новое пространство для больших побед.

- Когда фонд начнет работу и каков его размер?

- Фонд будет сформирован во втором квартале 2018 года. Он будет создан на срок, соответствующий распространенной мировой практике создания венчурных фондов - до 10 лет. Конкретный срок работы фонда и его размер в настоящее время обсуждается с РВК и Роскосмосом.