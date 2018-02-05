Словацкая модернизированная боевая разведывательная машина BPsVI

Как сообщается в статье Miroslav Gyürösi "Slovakia fields new tracked reconnaissance vehicles" в журнале "Jane's International Defence Review", сухопутные войска Словакии летом 2017 года получили 18 боевых разведывательных машин (БРМ) Bojove Prieskumne Vozidlo ISTAR (BPsVI), представляющих собой модернизированный вариант БРМ BPsV Svatava - чехословацкого разведывательного варианта лицензионной советской БМП-1.

Словацкая модернизированная боевая разведывательная машина Bojove Prieskumne Vozidlo ISTAR (BPsVI) (с) Miroslav Gyürösi / Jane's

В 1988-1990 годах на предприятии Z?S Detva в Детва (нынешняя Словакия) было изготовлено 200 БРМ BPsV Svatava, из которых 16 поставлены в Польшу. От советской БРМ-1К машина BPsV Svatava визуально отличается сохранением стандартной одноместной башни БМП-1, и чехословацкая БРМ оснащалась разведывательным оборудованием преимущественно чехословацкого производства.

Новая БРМ BPsVI является плодом предлагаемых cловацким предприятием EVPU (Нова Дубница) проектов модернизации БМП-1 и БМП-2 с оснащением их разработанным EVPU необитаемым боевым модулем Turra 30,который в базовом исполнении оснащается 30-мм автоматической пушкой 2А42 (производимой в Словакии заводом ZTS Special), спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя пусковыми установками ПТУР 9М113 "Конкурс".

Словацкое военное ведомство ввиду ограниченности финансовых средств не приняло пока что к реализации проекты модернизации БМП, но 13 января 2016 года выдало словацкому конструкторскому бюро Konštrukta-Defense (Дубница-над-Вагом) как головному подрядчику контракт на разработку проекта BPsVI, а 28 июня 2016 года выдало контракт на модернизацию 18 БРМ BPsV Svatava (из 58 машин, числящихся в словацкой армии) в вариант BPsVI. Общая стоимость этих двух контрактов составила 44,5 млн евро. В состав консорциума по модернизации, помимо Konštrukta-Defense, вошли также EVPU, DMD Group и MSM Group. Непосредственные работы по модернизации велись на принадлежащем MSM Group бывшем танковом заводе ZTS Martin в Тренчине. Первые четыре машины BPsVI установочной партии прошли модернизацию и испытания в 2016 году, а остальные были переданы заказчику летом 2017 года.

В ходе модернизации БРМ получили боевые модули Turra 30, а также комплект разведывательного оборудования, включающий РЛС наземной разведки FLIR Ranger R20SS, электронно-оптическую систему нераскрываемого типа (предположительно, производства израильской Elbit Systems), аппаратуру предупреждения о лазерном облучении System Detekcie a Indikacie Oziarenia (SDIO, выполнена на основе приемников Elbit Systems), датчик погоды Kestrel-5500, навигационную аппаратуру, разведывательный мини-БЛА Micro Falcon, систему обнаружения мин Schiebel Miniature Mine Detector (MIMID). Машина оснащена радиоаппаратурой связи Harris. Экипаж модернизированной БРМ составляет шесть человек.

Двигатель УТД-20 сохранен. Боевая масса BPsVI увеличилась до 15,29 тонн, в связи с чем для сохранения возможности плавать машина оснащена дополнительными бортовыми поплавками.

Все 18 модернизированых машин поступили на оснащение дислоцированного в Прешове cформированного в 2014 году отдельного разведывательного батальона (Prapor ISTAR) 2-й механизированной бригады (2. mechanizovaná brigáda generála Rudolfa Viesta) словацкой армии. Словацкие источники отмечают, что принятие на вооружение батальона БРМ BPsVI рассматривается как временная мера до поступления на оснащение батальона планируемых к приобретению легких бронированных машин с колесной формулой 4х4 в разведывательном варианте. После этого с БРМ BPsVI на новые колесные БРМ должны быть переставлены комплекты разведывательного оборудования, а сами машины BPsVI должны быть переоборудованы в линейные БМП. При этом предполагается к 2023 году выдать заказ на модернизацию с оснащением боевыми модулями Turra 30 еще 17-18 БМП-1/2 из наличия словацкой армии, после чего полученными таким образом суммарно 35-36 модернизированными БМП переоснастить один из мотопехотных батальонов 2-й механизированной бригады.

Словацкая модернизированная боевая разведывательная машина Bojove Prieskumne Vozidlo ISTAR (BPsVI) - вверху на заводе MSM Martin в Тренчине, внизу на испытаниях в Военно-техническом и испытательном институте (VSTU) министерства обороны Словакии в Загорье, 2016 год (с) forum.valka.cz