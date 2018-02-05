Тайвань получит крупную партию "Стингеров"
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ЗУР «Стингер». Источник: ЦАМТО.
"Военный Паритет", 5 февр. 2018 – 22 января министерство обороны Тайваня объявило, что в этом году тайваньские вооруженные силы получат около 250 переносных ЗРК FIM-92 Stinger.
Контракт будет выполнять американская компания Raytheon Missiles Systems, о чем сообщил Пентагон 25 января. Комплексы поступят на вооружение подразделений морской пехоты, а также для оснащения скоростных ударных катеров типа Guang Hua VI и корветов класса Tuo Jiang для обеспечения их ПВО.
Stinger FIM-92 имеет ракету (принцип "выстрелил - забыл") с пассивной ИК ГСН. Пассивный датчик не испускает излучение, которое может обнаружить вражеский самолет, а вместо этого принимает тепловое излучение от самой цели. Кроме ИК-датчика, имеется ультрафиолетовый диапазон, который позволяет отличать тепловые ловушки от самого объекта поражения. Высота поражения 3500 м, дальность стрельбы около 8000 м.
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05.02.2018
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