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Тайвань получит крупную партию "Стингеров"

06.02.2018 Военный паритет 221 0
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Stinger
ЗУР «Стингер». Источник: ЦАМТО.

"Военный Паритет", 5 февр. 2018 – 22 января министерство обороны Тайваня объявило, что в этом году тайваньские вооруженные силы получат около 250 переносных ЗРК FIM-92 Stinger.

Контракт будет выполнять американская компания Raytheon Missiles Systems, о чем сообщил Пентагон 25 января. Комплексы поступят на вооружение подразделений морской пехоты, а также для оснащения скоростных ударных катеров типа Guang Hua VI и корветов класса Tuo Jiang для обеспечения их ПВО.

Stinger FIM-92 имеет ракету (принцип "выстрелил - забыл") с пассивной ИК ГСН. Пассивный датчик не испускает излучение, которое может обнаружить вражеский самолет, а вместо этого принимает тепловое излучение от самой цели. Кроме ИК-датчика, имеется ультрафиолетовый диапазон, который позволяет отличать тепловые ловушки от самого объекта поражения. Высота поражения 3500 м, дальность стрельбы около 8000 м.
05.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
Stinger
Компании
Raytheon

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