Британский флот получит новый гидрографический катер
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Гидрографический катер HMS Magpie.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 5 февр. 2018 – Королевские ВМС Великобритании заменят недавно выведенный из эксплуатации HMSML Gleaner новым гидрографическим катером HMS Magpie, заявил адмирал, Первый морской лорд Филип Джонс.
Последней единицей флота, носившего название HMS Magpie, командовал Его Величество Герцог Эдинбургский на Мальте в начале 1950-х годов.
В настоящее время "Мэгпай" строится на верфи Safehaven Marine в рамках контракта на сумму 48 млн ф.ст. Отмечается, что ВМС получат до 38 катеров длиной от 11 до 18 метров, ширина 6,2 м, осадка 1,4 м, водоизмещение полное 37 т. HMSML Magpie будет самым длинным в этом семействе - 18-метровый двухпалубный катамаран создан на базе проекта Wildcat 60. На катерах могут интегрироваться несколько типов сонаров.
Катер предназначен для гидрографических исследований и способен с экипажем 12 человек автономно работать на море в течение 7 сут. Силовая установка – два двигателя Volvo D16, максимальная скорость 23 уз, дальность плавания 1400 морских миль при скорости 8-9 уз.
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05.02.2018
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