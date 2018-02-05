На "Королеве Елизавете" начнутся испытания вертолетов



Британский авианосец HMS Queen Elizabeth.

Источник: militaryparitet.com Британский авианосец HMS Queen Elizabeth.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 5 февр. 2018 – 2 февраля два вертолета Chinook приземлились на палубу британского авианосца HMS Queen Elizabeth.

Будущий флагман королевского флота отправился в море из Портсмута впервые после того, как в декабре был официально введен в эксплуатацию, на этом этапе начнутся морские испытания вертолетов на его борту. Вертолеты прибыли из Базы испытаний и оценки воздушных судов министерства обороны в Боскомб-Даун, далее на авианосец прибудут четыре вертолета Merlin Mk2, оснащенные специализированным испытательным оборудованием.

Командир HMS Queen Elizabeth капитан Джерри Кид заявил: "После волнительного ввода корабля в эксплуатацию в декабре прошлого года экипаж с нетерпением ждет начала испытаний вертолетов на нашей палубе. Эти испытания будут включать в себя эксплуатацию различных типов вертолетов в любых погодных условиях, будет выполнено полное тестирование множества бортовых систем. Это важная веха в развитии корабля в преддверии еще более важных испытаний истребителей F-35B Lightning 2 в конце этого года, и, в конечном счете, в достижении полной боеготовности нашего корабля как полноценного авианосца".

Цель испытаний - разработать методы, в которых летательный аппарат может безопасно эксплуатироваться на авианосце.

Финальным результатом испытаний будет объявление, что "Королева Елизавета" полностью готова для принятия на борт вертолетов таких типов как Chinook, Merlin Mk2, Merlin Mk3, Merlin Mk4, Wildcat и Apache, а позже и истребителей F-35B.

Экипаж HMS Queen Elizabeth из 700 человек будет дополнительно усилен более чем 70 сотрудниками военно-морской эскадрильи (820 NAS) от базы ВМС Калдрос с двумя дополнительными боевыми вертолетами Merlin, которые будут обеспечивать защиту корабля.

Вертолеты и ранее приземлялись на HMS Queen Elizabeth, но не для проведения летных испытаний, сообщает источник royalnavy.mod.uk.