Россиян предложили обложить "лунным оброком"



Рисунок станции "Луна-Глоб".

Источник: joy4mind.com Рисунок станции "Луна-Глоб".Источник: joy4mind.com

Бывший журналист ТАСС Валентин Уваров, в 2014-2016 годы занимавший должность директора департамента пилотируемых космических комплексов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), предложил ввести в России так называемый лунный оброк. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает газета "Известия".

Уваров заявляет, что самостоятельная реализация лунной программы, а также создание национальной околоземной станции потребуют от России привлечения 38 миллиардов долларов (2,15 триллиона рублей) в течение 15 лет.

Данные средства бывший журналист предлагает получить, обложив население страны добровольным "лунным оброком". "А что, если разделить эту гигантскую сумму, например, на 100 миллионов человек. Получится по 21 500 рублей на человека. Разделив на 15 лет, мы получим 120 рублей в месяц", — посчитал Уваров.

По мнению бывшего директора департамента ОРКК, участие в подобном национальном "проекте должно быть исключительно добровольным и не предусматривать обязательных и фиксированных платежей, а только среднюю рекомендованную цифру".

Мы спросили у подписчиков ВКонтакте, на какую из космических инициатив они готовы потратить деньги:

Уваров полагает, что России не стоит рассчитывать на полное соблюдение партнерских соглашений по проекту лунной станции со стороны США, поскольку их "прежде всего беспокоит обеспечение национальной безопасности, а не поддержание партнерских отношений" в космосе.

В настоящее время Россия и США сотрудничают по проекту МКС, также допускается взаимодействие в рамках планируемой международной окололунной станции DSG (Deep Space Gateway). Заявление о намерениях по последней программе "Роскосмос" и НАСА подписали в сентябре 2017 года.