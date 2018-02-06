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Россиян предложили обложить "лунным оброком"

06.02.2018 Lenta.ru 418 3
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Рисунок станции "Луна-Глоб"
Рисунок станции "Луна-Глоб".
Источник: joy4mind.com

Бывший журналист ТАСС Валентин Уваров, в 2014-2016 годы занимавший должность директора департамента пилотируемых космических комплексов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), предложил ввести в России так называемый лунный оброк. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает газета "Известия".

Уваров заявляет, что самостоятельная реализация лунной программы, а также создание национальной околоземной станции потребуют от России привлечения 38 миллиардов долларов (2,15 триллиона рублей) в течение 15 лет.

Данные средства бывший журналист предлагает получить, обложив население страны добровольным "лунным оброком". "А что, если разделить эту гигантскую сумму, например, на 100 миллионов человек. Получится по 21 500 рублей на человека. Разделив на 15 лет, мы получим 120 рублей в месяц", — посчитал Уваров.

По мнению бывшего директора департамента ОРКК, участие в подобном национальном "проекте должно быть исключительно добровольным и не предусматривать обязательных и фиксированных платежей, а только среднюю рекомендованную цифру".

Мы спросили у подписчиков ВКонтакте, на какую из космических инициатив они готовы потратить деньги:

Уваров полагает, что России не стоит рассчитывать на полное соблюдение партнерских соглашений по проекту лунной станции со стороны США, поскольку их "прежде всего беспокоит обеспечение национальной безопасности, а не поддержание партнерских отношений" в космосе.

В настоящее время Россия и США сотрудничают по проекту МКС, также допускается взаимодействие в рамках планируемой международной окололунной станции DSG (Deep Space Gateway). Заявление о намерениях по последней программе "Роскосмос" и НАСА подписали в сентябре 2017 года.
05.02.2018
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Россия
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Роскосмос
Проекты
Луна
МКС

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Военкор
217
№1
06.02.2018 06:14
Ух ты какой "умный", с простых граждан последние деньги собирать! Может лучше собрать деньги с тех кто "сидит" на нефтяных скважинах и пихает по карманам миллиарды $!
0
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RU
Ameise
100
№2
06.02.2018 11:40
Я готов заплатить, но требую расстрела за неправильно потраченную сворованную копейку.
0
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RU
Байкал57
615
№3
06.02.2018 12:06
Красномордые военные пенсы удавятся все поголовно, не дадут, как и министры с депутатами, вся надежда на оброк простых пенсов, им увеличили на 500 руб. Инфляция. Часть они согласны раз в год без проблем....
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