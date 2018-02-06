

Штурмовик Су-25СМ3. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Штурмовик Су-25СМ3. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Погибший в Сирии пилот подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен

На опубликованном видео последнего боя российского летчика Романа Филиппова слышны его последние слова: "Это вам за пацанов". На кадрах видно, как гвардии майор Филиппов подрывает себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам. По ряду данных, пилот сбитого Су-25 смог застрелить двоих нападавших из пистолета. У авиатора осталась семья в Приморском крае, его собираются представить к Герою России посмертно.

Стали известны последние слова погибшего в Сирии пилота сбитого штурмовика Су-25СМ: "Это вам за пацанов!". Слова российского летчика отчетливо слышны на видеозаписи его последнего боя с террористами. Чтобы не сдаваться в плен, окруженный боевиками, пилот подорвал себя ручной гранатой, предварительно, по ряду данных, застрелив двоих нападавших из табельного пистолета Стечкина (АПС). Видеозапись была опубликована телеграм-каналом Directorate 4, освещающим деятельность международных террористов.

Агентство Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовало также фотографии документов, предположительно принадлежащих погибшему летчику - на них указано имя и звание: гвардии майор Роман Филиппов.

Также, по данным "Коммерсанта", погибший летчик будет посмертно представлен к званию Героя России.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации Черниговского сельского поселения в Приморском крае, у погибшего майора Филиппова в Приморье осталась семья.

"Он служил здесь, в Черниговке. Лично я его не знал. Пока с командованием вопрос [панихиды] не обговаривали", - заявил собеседник агентства.

Также он добавил, что администрация и командование части будет решать вопрос организации памятных мероприятий.

Самолет-штурмовик ВКС России Су-25СМ был сбит выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса в воздушном пространстве мухафазы Идлиб на северо-западе Сирии в субботу, 3 февраля. Получив попадание в правое крыло, пилот пытался сманеврировать и уйти из зоны поражения, однако управление самолетом было нарушено.

Филиппов катапультировался, успев сообщить о своем решении командованию, однако позже связь с майором прервалась.

Спустя несколько часов в интернете появились видео с места падения самолета Су-25СМ. На них несколько боевиков, выкрикивая проклятия в адрес русских и России, топчут красную звезду российских ВКС на крыле сбитого и горящего штурмовика. На записи непрерывно звучит такбир "Аллах акбар".

Кроме того, боевики опубликовали фотографии тела погибшего летчика, его табельного автоматического пистолета Стечкина (АПС) с тремя магазинами и личные документы с ФИО и званием. Также боевики нашли кнопочный мобильный телефон, бумажник и рапорт о награждении Филипова.

При внимательном изучении оружия Романа Филиппова можно увидеть, что один магазин полностью расстрелян, еще два полны патронами лишь наполовину: майор расстрелял 34 патрона и погиб в бою с террористами.

Ответственность за сбитый российский штурмовик и смерть Филиппова взяли на себя боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). По другим данным, пилота убили боевики другой группировкой - "Джейш ан-Наср".

Вскоре после известий о гибели пилота ВКС РФ, российские военные нанесли удар возмездия высокоточным оружием по району села Масеран в провинции Идлиб. Было уничтожено более 30 террористов, сообщило Минобороны РФ.

Сейчас Россия и Турция ведут совместную работу по обнаружению и возвращению тела погибшего российского пилота обратно на Родину.

Кроме того, посольство России в США поблагодарило американцев за соболезнования в связи с гибелью российского летчика в Сирии.

"Благодарим американских граждан, направивших в наш адрес соболезнования в связи с гибелью российского военного летчика в бою с террористами в Сирии. Эта трагедия еще раз показала, что в Америке есть люди, которые осознают необходимость совместной борьбы с общим злом", - сказали в посольстве.

Как заявил РИА "Новости" зампред комитета по обороне Госдумы Виктор Водолацкий,

сейчас в Идлибе работает сирийский спецназ - его задача заключается в обнаружении ПЗРК, из которого был сбит российский штурмовик, чтобы понимать, откуда боевики получили высокоточное оружие.

Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что США не передавали боевикам американского оружия. Пэхон, комментируя инцидент, сообщил, что Вашингтон оценит информацию о том, что российский Су-25 был сбит из ПЗРК.

"США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем, - добавил он.

Потерянный Су-25СМ стал первым сбитым российским штурмовиком за все время Сирийской кампании. Всего, начиная с 2015 года, российские Вооруженные силы потеряли в Сирии, по разным данным, от 44 до 53 человек.

Иван Жуковский