В ГД подтвердили, что комплексы "Искандер" разместили под Калининградом
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Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил журналистам, что РФ разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области.
"Разместили, да (комплексы "Искандер" в Калининградской области - ред.). Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей - ред.) по первоочередному уничтожению", - сказал Шаманов.
Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что РФ разместила в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер".
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05.02.2018
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