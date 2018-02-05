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В ГД подтвердили, что комплексы "Искандер" разместили под Калининградом

06.02.2018 РИА Новости 279 0
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Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил журналистам, что РФ разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области.

"Разместили, да (комплексы "Искандер" в Калининградской области - ред.). Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей - ред.) по первоочередному уничтожению", - сказал Шаманов.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что РФ разместила в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер".
05.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
Продукция
Искандер
Персоны
Шаманов Владимир

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