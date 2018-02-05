Гибель в Сирии Су-25: как этого можно было избежать?
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Прототип ударного БЛА «Радуга-4» (СН-4).
Источник: forum.militaryparitet.com
В материале "ВКС в Сирии: вместо Су-25 и Ми-35 - китайские боевые беспилотники", который появился у нас еще в июле 2016 года, мы объясняли, для чего нам были необходимы боевые беспилотники, выпущенные в Поднебесной.
По мнению военных экспертов, аппараты СН-4 или Pterodactyl-1 очень пригодились бы нашим ВКС в Сирии. Кроме непосредственно воздушной поддержки, применение таких беспилотников дало бы нашим военным бесценный опыт, который обязательно был бы востребован в будущем при эксплуатации аналогичных систем отечественного производства.
Данная публикация в целом была встречена с пониманием. Своей ударной беспилотной техники в серийном производстве мы до сих пор не имеем. А импортная существенно бы облегчила действия нашей группировки. Правда, нашлись и критики, которым в принципе не нравилось сама мысль сотрудничества в этой области с КНР.
В результате на задания (часть которых наверняка можно было доверить и БПЛА) вынуждены отправляться Су-25. В это время КНР прочно закрепляется на рынке такой авиационной техники, с завидной регулярностью выпуская новые, все более совершенные модели.
Роман Катков
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05.02.2018
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