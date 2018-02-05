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Видео: Сирийская армия применила БТР-82А с радиоэлектронной защитой

06.02.2018 Российская газета 497 0
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БТР-82А
БТР-82А.
Источник: rg.ru

Подразделения сирийской армии, участвующие в боях с террористическими формированиями в провинции Хама, задействовали значительное количество разнообразной бронетехники и самоходной артиллерии. Видео с кадрами боевой операции появилось в Сети.

Среди танков Т-72, САУ 2С1 выделяется бронетранспортер БТР-82А с установленным в кормовой части машины комплексом установки радиопомех РП-377УВМ2. Данное устройство предназначено для подавления каналов связи радиоуправляемых фугасов и мин. Такое оборудование в Сирии массово применяется российскими войсками, теперь, судя по всему, такие средства противодействия появились и у наших союзников.

БТР-82А сирийская армия впервые применила в конце августа 2015 года. До этого кроме небольшого количества БТР-80 в сухопутных войсках данного государства практически не использовались бронесредства пехоты. Старые БТР-60ПБ и ОТ-64 были списаны еще до начала гражданской войны и иностранной интервенции, и упор делался на гусеничные БМП.

Машина из Арзамаса, по сирийским данным, прекрасно зарекомендовала себя в боях. Она вооружена стабилизированной в двух плоскостях 30-мм автоматической пушкой 2А72.

300-сильный дизельный двигатель разгоняет бронемашину весом более 15 т до 80 км/час по шоссе. Запас хода - 600 км. Вместимость - 10 бойцов.

Несомненными достоинствами БТР-82А являются простота в обслуживании и неприхотливость в эксплуатации, все это дает значительные преимущества по сравнению с западной техникой.


Алексей Брусилов
05.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А72
БТР-60
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Гвоздика
П-37
Т-72

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