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На автомобильном заводе – новый директор

05.02.2018 ПАО "КАМАЗ" 193 0
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КАМАЗ
Компания КАМАЗ.
Источник: http://vestikamaza.ru/

Приказом генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина директором автомобильного завода назначен 35-летний Николай Удельнов, ранее занимавший должность заместителя директора по спецтехнике того же подразделения.


Николай Удельнов родился в Набережных Челнах. В 2005 году окончил Камский государственный политехнический институт по специальности «машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов» и начал трудовую биографию на автомобильном заводе инженером-технологом 3-й категории. Дальнейший его карьерный рост связан с этим же заводом: работал заместителем начальника цеха, начальником цеха.


В течение четырех лет, с 2008-го был главным диспетчером «КАМАЗа» в департаменте управления производством, потом заместителем директора ДУП. С октября 2016-го до нового назначения занимал должность замдиректора автомобильного завода по специальной технике.


Бывший директор автомобильного завода Николай Светличный, проработавший на этом посту пять лет, вышел на пенсию.
05.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
КАМАЗ

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