На автомобильном заводе – новый директор
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Компания КАМАЗ.
Источник: http://vestikamaza.ru/
Приказом генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина директором автомобильного завода назначен 35-летний Николай Удельнов, ранее занимавший должность заместителя директора по спецтехнике того же подразделения.
Николай Удельнов родился в Набережных Челнах. В 2005 году окончил Камский государственный политехнический институт по специальности «машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов» и начал трудовую биографию на автомобильном заводе инженером-технологом 3-й категории. Дальнейший его карьерный рост связан с этим же заводом: работал заместителем начальника цеха, начальником цеха.
В течение четырех лет, с 2008-го был главным диспетчером «КАМАЗа» в департаменте управления производством, потом заместителем директора ДУП. С октября 2016-го до нового назначения занимал должность замдиректора автомобильного завода по специальной технике.
Бывший директор автомобильного завода Николай Светличный, проработавший на этом посту пять лет, вышел на пенсию.
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05.02.2018
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