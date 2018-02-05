На автомобильном заводе – новый директор



Компания КАМАЗ.

Источник: http://vestikamaza.ru/ Компания КАМАЗ.Источник: http://vestikamaza.ru/

Приказом генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина директором автомобильного завода назначен 35-летний Николай Удельнов, ранее занимавший должность заместителя директора по спецтехнике того же подразделения.

Николай Удельнов родился в Набережных Челнах. В 2005 году окончил Камский государственный политехнический институт по специальности «машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов» и начал трудовую биографию на автомобильном заводе инженером-технологом 3-й категории. Дальнейший его карьерный рост связан с этим же заводом: работал заместителем начальника цеха, начальником цеха.

В течение четырех лет, с 2008-го был главным диспетчером «КАМАЗа» в департаменте управления производством, потом заместителем директора ДУП. С октября 2016-го до нового назначения занимал должность замдиректора автомобильного завода по специальной технике.

Бывший директор автомобильного завода Николай Светличный, проработавший на этом посту пять лет, вышел на пенсию.