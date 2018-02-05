Техмаш планирует модернизировать «Сантиметр» и «Смельчак»



КАС "Сантиметр-М". Источник: missiles.ru. КАС "Сантиметр-М". Источник: missiles.ru.

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех планирует усовершенствовать комплексы корректируемого артиллерийского вооружения первого поколения «Сантиметр» и «Смельчак». Вопрос их модернизации обсуждался на научно-технической конференции, посвященной состоянию и перспективам развития артиллерийских боеприпасов полевой, танковой и морской артиллерии.

Модернизация боеприпасов будет проводиться на базе научно-исследовательского машиностроительного института им. В.В.Бахирева. Оба комплекса, предназначенные для поражения броне¬танковой техники, пусковых установок и артиллерий¬ских орудий на огневых позициях, были созданы в одном из подразделений Института, и приняты на вооружении Сухопутных войск в 80-е годы.

«Сегодня перед нами стоит важнейшая задача успешного совершенствования и дальнейшего развития научно-производственной базы НИМИ, новых разработок и производств боеприпасов в интересах развития систем вооружения и оборонно-промышленного комплекса России», - отметил временный генеральный директор АО «НИМИ им.В.В.Бахирева» Александр Гордюхин.

В рамках научной конференции было рассмотрено более 15 докладов, в обсуждении которых приняли участие около 100 ученых и специалистов ведущих предприятий боеприпасной отрасли России, представители Министерства обороны РФ, РАРАН и др.