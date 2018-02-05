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Техмаш планирует модернизировать «Сантиметр» и «Смельчак»

05.02.2018 АО "НПК "ТехМаш" 485 0
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Santimetr-M_152
КАС "Сантиметр-М". Источник: missiles.ru.

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех планирует усовершенствовать комплексы корректируемого артиллерийского вооружения первого поколения «Сантиметр» и «Смельчак». Вопрос их модернизации обсуждался на научно-технической конференции, посвященной состоянию и перспективам развития артиллерийских боеприпасов полевой, танковой и морской артиллерии.


Модернизация боеприпасов будет проводиться на базе научно-исследовательского машиностроительного института им. В.В.Бахирева. Оба комплекса, предназначенные для поражения броне¬танковой техники, пусковых установок и артиллерий¬ских орудий на огневых позициях, были созданы в одном из подразделений Института, и приняты на вооружении Сухопутных войск в 80-е годы.


«Сегодня перед нами стоит важнейшая задача успешного совершенствования и дальнейшего развития научно-производственной базы НИМИ, новых разработок и производств боеприпасов в интересах развития систем вооружения и оборонно-промышленного комплекса России», - отметил временный генеральный директор АО «НИМИ им.В.В.Бахирева» Александр Гордюхин.


В рамках научной конференции было рассмотрено более 15 докладов, в обсуждении которых приняли участие около 100 ученых и специалистов ведущих предприятий боеприпасной отрасли России, представители Министерства обороны РФ, РАРАН и др.
05.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3Ф5 Смельчак
Сантиметр
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Техмаш НПК

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