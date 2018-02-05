СМИ: Южная Корея планирует осуществить высадку на Луну к 2030 году



Спутник Земли - Луна.

Источник: © РИА Новости / Александр Вильф Спутник Земли - Луна.Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

При этом, по данным агентства Yonhap, отправить космический аппарат на лунную орбиту планируется уже к 2020 году

ТАСС, 5 февраля. Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи представило в понедельник долгосрочный план с целью успешной посадки космического корабля на Луну к 2030 году. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, разработанная министерством дорожная карта предполагает отправку космического аппарата на лунную орбиту к 2020 году и его посадку на поверхность спутника Земли 10 лет спустя.

Также Южная Корея планирует запуск частными компаниями проектов орбитальных космических программ с 2026 года. Министерство анонсировало и запуск аналогичной системам GPS и ГЛОНАСС "Корейской системы позиционирования" к 2035 году. Для этой цели правительственный план предполагает вывести семь навигационных спутников на околоземную орбиту.