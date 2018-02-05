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Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России

06.02.2018 ТАСС 303 0
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Штурмовик Су-25 на авиабазе Хмеймим
Штурмовик Су-25 на авиабазе Хмеймим.
Источник: © Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

Роман Филипов "до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков", отметили в Минобороны

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Летчик Су-25 Роман Филипов представлен министром обороны России Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно. Об этом сообщили в понедельник в российском военном ведомстве.

"Погибший 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов представлен министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что при облете зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня Су-25 Филипова был сбит террористами из ПЗРК.

"Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой", - добавили в министерстве.

В Минобороны заверили, что родителям и семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.

В ведомстве отметили, что он был опытным летчиком и не в первый раз находился в командировке в Сирии. На счету офицера десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению террористов и сопровождению гуманитарных колонн российского Центра по примирению враждующих сторон. Выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Филипов всегда характеризовался командованием как перспективный, грамотный и решительный летчик-штурмовик, пользующийся заслуженным авторитетом в авиаполку и у подчиненных в эскадрилье.
05.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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