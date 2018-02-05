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Минобороны Словакии рассматривает возможность покупки истребителей F-16 и "Грипен"

06.02.2018 ЦАМТО 233 0
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Истребители F-16
Истребители F-16 ВВС Бельгии.
Источник: REUTERS/Yves Herman

ЦАМТО, 5 февраля. Министерство обороны Словакии сообщило, что ведет переговоры о возможности покупки американских истребителей F-16 и шведских "Грипен" в рамках программы замены устаревших российских МиГ-29.

По заявлению министерства, оно представит анализ данных вариантов на рассмотрение правительства страны до 29 июня 2018 года.

В настоящее время Словакия, являющаяся членом НАТО, осуществляет техническое обслуживание 12 МиГ-29 в рамках контракта с РСК "МиГ", срок действия которого истекает осенью 2019 года. Данное соглашение должно быть продлено, поскольку, даже если правительство до конца этого года одобрит покупку новых истребителей (F-16 или "Грипен"), на согласование и подписание контракта уйдет достаточно времени, а уже после его подписания до начала передачи самолетов заказчику потребуется еще не менее 18-24 месяцев.

По оценке представителя словацкого института политики безопасности Ярослава Надя (Jaroslav Nad), оба предложенных варианта являются приемлемыми. При этом стоимость F-16 выше и они могут быть поставлены к 2023 году. ВВС Польши эксплуатируют эти самолеты и рассматривают возможность закупки дополнительной партии. В то же время, соседние Венгрия и Чехия применяют шведские JAS-39 "Грипен". Ранее Словакия заключила с Чехией соглашение о совместном патрулировании воздушного пространства. В случае, если Словакия приобретет "Грипен", эти две страны смогут создать совместную систему подготовки пилотов и обслуживания техники.

До 2030 года Словакия намерена направить около 6,5 млрд. евро (8,11 млрд. долл.) на модернизацию своих Вооруженных сил. Расходы на оборону должны возрасти с 1,1% валового внутреннего продукта в прошлом году до 1,6% в 2020 году и до 2,0% к 2024 году.

В ноябре 2017 года правительство уже утвердило план поставки 81 ББМ с колесной формулой 8х8 совместно с финской компанией Patria, а в этом году планируется выбрать партнера для сборки 404 ББМ с колесной формулой 4х4.
05.02.2018
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Венгрия
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Чехия
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F-16
Gripen NG
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