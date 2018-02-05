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Делегация ВМС Индии посетила Центр судоремонта "Звездочка"

06.02.2018 ЦАМТО 239 0
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Делегация ВМС Индии
Делегация ВМС Индии во время посещения российского предприятия "Севмаш".
Источник: www.oaoosk.ru

ЦАМТО, 5 февраля. Несколько дней в Центре судоремонта "Звездочка" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") работала делегация Минобороны Индии во главе с вице-адмиралом Гуртеджем Сингхом Пабби.

В ходе визита высокопоставленные офицеры заслушали доклады руководства группы наблюдения заказчика о ходе работ на подводных лодках ВМС Индии, проходящих ремонт с продлением срока службы на верфи ЦС "Звездочка", и обсудили с руководством предприятия актуальные вопросы взаимодействия в рамках заключенных контрактов.

Вице-адмирал Пабби лично осмотрел ремонтирующиеся субмарины и провел ряд встреч с руководителями ЦС "Звездочка", АО "ОСК" и основных контрагентов.

По итогам визита представители делегации Министерства обороны Индии высказали удовлетворение темпами продвижения работ и их качеством, а также отметили усилия российской стороны по обеспечению комфортного пребывания индийских моряков, гражданских специалистов, занятых в обеспечении ремонта субмарин, и членов их семей в Северодвинске, сообщает пресс-служба АО "ЦС "Звездочка".
05.02.2018
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Страны
Индия
Россия
Компании
Звездочка
ОСК

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