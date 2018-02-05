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Воздушно-космические силы получат более 100 ед. авиационной техники в 2018 году

06.02.2018 ЦАМТО 483 0
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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 5 февраля. ВКС в 2018 году получат более 100 новых и модернизированных самолетов и вертолетов, среди которых истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации, а также другие типы авиатехники.

Помимо этого, спланирована поставка более 10 дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С.

По итогам прошлого года было получено до 200 современных самолетов и вертолетов, более 100 ед. вооружения противовоздушной и противоракетной обороны. С декабря 2017 года заступила на опытное боевое дежурство Единая космическая система, к несению боевого дежурства приступили три новых радиолокационных станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
05.02.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
77Я6 Воронеж
96К6 Панцирь-С1
Ка-52
МИ-28
Ми-8
С-400 Триумф
Су-30
Су-34
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СПРН

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