Воздушно-космические силы получат более 100 ед. авиационной техники в 2018 году
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Истребители Су-35С.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
ЦАМТО, 5 февраля. ВКС в 2018 году получат более 100 новых и модернизированных самолетов и вертолетов, среди которых истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации, а также другие типы авиатехники.
Помимо этого, спланирована поставка более 10 дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С.
По итогам прошлого года было получено до 200 современных самолетов и вертолетов, более 100 ед. вооружения противовоздушной и противоракетной обороны. С декабря 2017 года заступила на опытное боевое дежурство Единая космическая система, к несению боевого дежурства приступили три новых радиолокационных станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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05.02.2018
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