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В ОСК рассчитывают, что флаг ВМФ поднимут на "Адмирале Горшкове" летом 2018 года

06.02.2018 ЦАМТО 293 0
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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник: © Алексей Акентьев

ЦАМТО, 5 февраля. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) рассчитывают, что при соблюдении графика испытаний флаг ВМФ на фрегате "Адмирал Горшков" будет поднят в конце лета.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил президент ОСК Алексей Рахманов.

"Закончила работу комиссия, которая разбиралась с причинами неудачных пусков. Определены все основные технические доработки, которые нужно сделать, но и дальше коллегам нужно время, я полагаю, что это может быть пара месяцев, наверное, середины-конца марта, для того, чтобы провести необходимые тестовые стрельбы. После чего, я полагаю, начнется следующий этап государственных испытаний", – сказал он.

Он отметил, что в ОСК рассчитывают, что флаг на фрегате "Адмирал Горшков" будет поднят в конце лета.

"Это пока очередной план. Очень хочется, чтобы этот план превратился в реалию… Если график будет соблюден, то мы, конечно, надеемся, что Андреевский флаг будет поднят в конце лета текущего года", – цитирует "РИА Новости" президента ОСК.
05.02.2018
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