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Военнослужащие соединения ПРО ВКС приняли участие в тренировке по отражению группового ракетного удара

06.02.2018 ЦАМТО 238 0
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Радиолокационная станция "Дон-2Н" системы ПРО Москвы
Источник: © Богдан Руденко/ТАСС

ЦАМТО, 5 февраля. В рамках учебной тренировки боевые расчеты командных пунктов отработали вопросы оперативного взаимодействия по обнаружению баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, в ходе тренировки командованием соединения ПРО моделировались варианты боевой обстановки с применением условным противником межконтинентальных баллистических ракет нового поколения со ступенями разведения и большим количеством боевых зарядов, новейшими комплексами средств преодоления, включающими кассеты с дипольными отражателями, станции активных помех, тяжелые и легкие ложные цели различных классов.

Аппаратурно-программный комплекс системы ПРО позволяет проводить регулярные учебные тренировки боевых расчетов с моделированием боевой обстановки различных уровней сложности. Ежесуточно в ходе несения боевого дежурства подобные тренировки проводятся с каждым боевым расчетом несколько раз. Отрабатываются действия боевых расчетов по отражению одиночных и групповых ракетных ударов.

По словам командира соединения ПРО полковника Сергея Грабчука, в рамках функционального контроля боевой готовности системы ПРО в 2017 году боевые расчеты соединения провели более 600 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.

Кроме того, в ходе несения боевого дежурства по противоракетной обороне города Москвы и центрального промышленного района в течение минувшего года радиолокационной станцией "Дон-2Н" системы ПРО были обнаружены более 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий.

В интересах оценки боевой готовности средств системы ПРО и информационного обеспечения средств российской системы контроля космического пространства боевые расчеты РЛС "Дон-2Н" выполнили контрольные проводки около 320 космических объектов, из которых более 60 космических объектов классифицировались как особо важные.

Соединение противоракетной обороны входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил. На протяжении 56 лет это уникальное соединение выполняет задачи противоракетной обороны города Москвы и центрального промышленного района, а также принимает участие в решении задач предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Ежедневно в воинских частях соединения ПРО на круглосуточное боевое дежурство по противоракетной обороне охраняемого района заступает более 200 военнослужащих, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
05.02.2018
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Россия
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