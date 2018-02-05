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Виктор Бондарев: ВС России скоро получат новейшее гиперзвуковое оружие

06.02.2018 ЦАМТО 381 0
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Виктор Бондарев. Архивное фото
Виктор Бондарев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / МЧС РФ

ЦАМТО, 5 февраля. Новейшее гиперзвуковое оружие скоро начнет поступать на вооружение российских Вооруженных сил, заявил 2 февраля "РИА Новости" глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

"У нас большой задел по современному неядерному оружию, в частности, высокоточному. Также напомню, что скоро в войска начнут поступать образцы новейшего гиперзвукового оружия, таким образом, стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала", – сказал он.

В интервью "РИА Новости" В.Бондарев подчеркнул, что Россия соблюдает договор СНВ-3 и обновляет свой ядерный арсенал "согласно реалиям сегодняшнего дня", пополняя его в рамках установленной договором квоты.

"Напомню, что ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений. И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги", – сказал сенатор.

Ранее глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявлял, что первые гиперзвуковые ракеты воздушного базирования могут появиться в России до 2020 года, а их массовое поступление в Вооруженные силы начнется в 2030–2040-гг., отмечает агентство.
05.02.2018
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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Обносов Борис
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО

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