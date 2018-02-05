Виктор Бондарев: ВС России скоро получат новейшее гиперзвуковое оружие
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Виктор Бондарев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / МЧС РФ
ЦАМТО, 5 февраля. Новейшее гиперзвуковое оружие скоро начнет поступать на вооружение российских Вооруженных сил, заявил 2 февраля "РИА Новости" глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.
"У нас большой задел по современному неядерному оружию, в частности, высокоточному. Также напомню, что скоро в войска начнут поступать образцы новейшего гиперзвукового оружия, таким образом, стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала", – сказал он.
В интервью "РИА Новости" В.Бондарев подчеркнул, что Россия соблюдает договор СНВ-3 и обновляет свой ядерный арсенал "согласно реалиям сегодняшнего дня", пополняя его в рамках установленной договором квоты.
"Напомню, что ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений. И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги", – сказал сенатор.
Ранее глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявлял, что первые гиперзвуковые ракеты воздушного базирования могут появиться в России до 2020 года, а их массовое поступление в Вооруженные силы начнется в 2030–2040-гг., отмечает агентство.
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05.02.2018
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