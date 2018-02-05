В Приморье рассказали о погибшем в Сирии пилоте Су-25
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Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018.
Источник: © AFP 2018 / Omar Haj Kadour
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким погибшего в Сирии летчика сбитого Су-25 Романа Филиппова и подтвердил, что он служил в регионе, был "асом отечественной штурмовой авиации".
В субботу в провинции Идлиб боевики сбили российский самолет Су-25. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.
"Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филиппов - боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек. Он честно исполнял свой воинский долг - и в России, и за ее пределами", - сказал Тарасенко, слова которого приводит пресс-служба администрации Приморья.
По его словам, "это огромная утрата не только для родных Романа Филиппова, но и для всех нас".
Представитель администрации края уточнил РИА Новости, что Филиппов служил в Приморье "многие годы".
Ранее представитель администрации Черниговского поселения сообщил РИА Новости, что военный служил в Приморье, у него здесь осталась семья.
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05.02.2018
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