Японская ракета-носитель SS-520 успешно вывела на орбиту спутник TRICOM-1R



Японская ракета-носитель SS-520-4.

Источник: JAXA Японская ракета-носитель SS-520-4.Источник: JAXA

Аппарат весом 3 кг предназначен для сбора данных о поверхности Земли

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Японская ракета-носитель SS-520 самого компактного в мире класса успешно вывела на орбиту телекоммуникационный микроспутник TRICOM-1R. Об этом сообщило в субботу Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Ракета стартовала ранее с космодрома Утиноура (южная префектура Кагосима). Ее длина составляет всего 9,54 метра, диаметр - 52 см, а вес - 2,6 тонны. Японские СМИ сравнивают ее размеры с габаритами телеграфного столба.

За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов JAXA удалось максимально сократить стоимость разработки и запуска. Общие расходы не превышают 400 млн иен ($3,6 млн).

Первый запуск SS-520 в январе прошлого года завершился неудачей из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей. Полет пришлось приостановить, ракета упала в Японское море.

TRICOM-1R разработали специалисты Токийского университета. Он весит всего 3 кг и предназначен для сбора данных о поверхности Земли путем ее фотографирования. С помощью этого микроспутника также будет реализована телекоммуникационная технология, основанная на передаче данных конечному получателю через промежуточное хранилище.