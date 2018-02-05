Японская ракета-носитель SS-520 успешно вывела на орбиту спутник TRICOM-1R
|
|
Японская ракета-носитель SS-520-4.
Источник: JAXA
Аппарат весом 3 кг предназначен для сбора данных о поверхности Земли
ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Японская ракета-носитель SS-520 самого компактного в мире класса успешно вывела на орбиту телекоммуникационный микроспутник TRICOM-1R. Об этом сообщило в субботу Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Ракета стартовала ранее с космодрома Утиноура (южная префектура Кагосима). Ее длина составляет всего 9,54 метра, диаметр - 52 см, а вес - 2,6 тонны. Японские СМИ сравнивают ее размеры с габаритами телеграфного столба.
За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов JAXA удалось максимально сократить стоимость разработки и запуска. Общие расходы не превышают 400 млн иен ($3,6 млн).
Первый запуск SS-520 в январе прошлого года завершился неудачей из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей. Полет пришлось приостановить, ракета упала в Японское море.
TRICOM-1R разработали специалисты Токийского университета. Он весит всего 3 кг и предназначен для сбора данных о поверхности Земли путем ее фотографирования. С помощью этого микроспутника также будет реализована телекоммуникационная технология, основанная на передаче данных конечному получателю через промежуточное хранилище.
|
05.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2017 Япония перенесла сроки повторного запуска ракеты-носителя самого компактного в мире класса
01.08.2017 Запуск первой в Японии частной ракеты завершился неудачно
16.01.2017 В Японии запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя завершился неудачей
12.01.2017 Япония отложила запуск ракеты-носителя со спутником TRICOM1
12.01.2017 Запуск самой маленькой в мире ракеты был отменен из-за сильного ветра
04.08.2016 Япония будет запускать мини-спутники с помощью переоборудованной метеорологической ракеты
19.01.2018 В США предрекли крах "Роскосмоса"
19.01.2018 Запуск японской ракеты Epsilon со спутником наблюдения прошел успешно