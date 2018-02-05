Галактики-сателлиты заставили ученых усомниться в стандартной модели устройства Вселенной



Галактика Центавр А.

Источник: © NASA Галактика Центавр А.Источник: © NASA

По словам ученых, синхронное вращение небольших галактик идет вразрез с теорией существования темной материи

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Ученые под руководством доктора Оливера Мюллера из Базельского университета в Швейцарии обнаружили около галактики Центавр А группу других галактик-спутников, которые синхронно вращаются вокруг этого центра почти так же, как планеты вращаются вокруг звезд. Это первый случай, когда подобное явление обнаружено за пределами нашей собственной галактики Млечный Путь и соседней Андромеды, что ставит под сомнение стандартную модель устройства Вселенной, пишет газета Daily Mail.

Согласно компьютерной симуляции, основанной на современной стандартной космологической модели, предполагающей существование темной энергии и холодной темной материи, небольшие галактики должны быть разбросаны случайным образом вокруг более крупных и двигаться в разных направлениях. Единственным известным науке исключением из этого правила в настоящее время была наша собственная галактика Млечный Путь и ее сосед - галактика Андромеды. У обеих имеются маленькие галактики-спутники, которые вращаются вокруг них синхронно.

"Теория холодной темной материи заставила астрономов думать, что две наиболее изученные во Вселенной галактики - Млечный Путь и Андромеда - являются некими странными аутсайдерами", - объясняет один из участников проекта Хельмут Ерьен. "Теперь же складывается впечатление, что Млечный Путь и Андромеда в конце концов оказались вполне обычными галактиками", - сказал он.

Ученые считали поведение галактик-спутников Млечного Пути и Андромеды крайне редким исключением, которое может встречаться менее чем в 1% случаев во Вселенной. Нынешнее же открытие означает, что Центавр А и ее соседи - уже третья такая группа галактик, а из 16 рассмотренных галактик, входящих в эту группу, сразу 14 вращались синхронно и организованно. "Это означает, что мы упустили что-то, - объясняет другой член исследовательской группы доктор Марсель Павловски. - Либо в стандартной симуляции отсутствует какой-то важный элемент, либо сама лежащая в ее основе модель неверна". По словам ученых, это открытие может привести к пересмотру существующей космологической модели и даже к выводам, которые отбросят само существование темной материи.

Темная материя - гипотетическая форма материи, их которой состоит около 27% всего, что существует во Вселенной. Ученые никогда не наблюдали ее напрямую, поскольку она, согласно их гипотезе, не отражает свет. Однако астрономы уверены, что темная материя все же есть, поскольку лишь ее наличие до сих пор могло объяснить движение остальных, видимых объектов.