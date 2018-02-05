Какое оружие Россия и США "сокращали" по СНВ-3



Шахтная пусковая установка.

Источник: © Александр Овчинников/ТАСС Шахтная пусковая установка.Источник: © Александр Овчинников/ТАСС

5 февраля истекает срок выполнения основных ограничений по Договору СНВ-3. ТАСС — о том, на какие типы стратегических вооружений распространялся этот документ

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно этому документу Россия и США обязались сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы к 5 февраля 2018 года и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на этих ракетах, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Кстати, СНВ-3 впервые ввел понятия "неразвернутые" носители и пусковые установки, то есть не находящиеся в боевой готовности, а используемые для обучения или испытания, не имеющие боеголовок.

В 2018-м ожидается продление договора, так как срок действия истекает в 2021 году. Как сообщил в январе этого года посол США в РФ Джон Хантсман, доверие между странами в вопросе сокращения вооружений не утеряно — Москва и Вашингтон успешно работают над реализацией СНВ-3. "Мы работаем в позитивном направлении в отношении СНВ-3, я называю его "момент воодушевления". После 5 февраля работа не остановится, работа будет более интенсивной. Тот факт, что мы подходим к этой дате достижения целей, внушает доверие", — сказал он.

На 1 сентября 2017 года Россия располагала 501 развернутым носителем ядерных вооружений, 1561 ядерным боезарядом и 790 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками МБР, БРПЛ и ТБ; у США — 660 носителей, 1393 боезаряда, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Из опубликованных данных следует, что РФ для того, чтобы вписаться в "лимит", осталось сократить 11 боезарядов.

Россия

В составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) находятся МБР, попадающие под действие СНВ-3:

РС-12М "Тополь";

РС-12М2 "Тополь-М";

РС-18 (по классификации НАТО — "Стилет");

РС-20 "Днепр" (по классификации НАТО — "Сатана");

Р-36М УТТХ, Р-36М2 "Воевода";

РС-24 "Ярс".

В настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 МБР с боевыми блоками различного типа и класса мощности. В войсках сосредоточено более 60% стратегического оружия и боезарядов стратегических ядерных сил России. Одно из заметных отличий от США — наличие в наземном компоненте мобильных комплексов. Если в Америке МБР размещены исключительно в стационарных шахтных установках, то в РВСН, наряду с шахтными, используют подвижные грунтовые ракетные комплексы.

В 2017 году РВСН получили 21 баллистическую ракету. Кстати в планах — выводить из эксплуатации "Тополи", заменяя их на более современные и совершенные "Ярсы". Но при этом сроки службы стоящих сегодня на вооружении РВСН самых тяжелых из МБР — Р-36М2 "Воевода" — планируется продлить до 2027 года.

Баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода» (СС — 18 «Сатана»). Источник: foto-basa.com

Что касается морской составляющей, то в составе Военно-морского флота, по состоянию на 1 марта 2017 года, находятся 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. Основу составляют шесть ракетоносцев проекта 667БДРМ "Дельфин", оснащенных баллистическим ракетами Р-29РМУ2 "Синева" и их модификацией "Лайнер".

В строю остаются три подводные лодки более раннего проекта 667БДР "Кальмар" и одна проекта 941УМ "Акула" — "Дмитрий Донской" — самая большая в мире субмарина. "Кальмар" оснащен жидкостной двухступенчатой баллистической ракетой Р-29Р, у которой существует три варианта боевого оснащения: моноблочный (с зарядом 450 кт), разделяющейся головной частью (РГЧ) с тремя боевыми блоками (по 200 кт каждый) и семиблочная РГЧ (по 100 кт каждый).

Кстати именно на "Дмитрии Донском" проводились первые испытания еще одной МБР, попадающей под действия СНВ-3, — Р-30 "Булава". В настоящее время боевую вахту несут три атомные субмарины проекта 955 "Борей", вооруженные этой ракетой: К-535 "Юрий Долгорукий", К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах". Каждая субмарина несет до 16 единиц. По модернизированному проекту "Борей-А" строится еще пять подводных ракетоносцев.

Основу "ядерного авиапарка" Воздушно-космических сил, подпадающего под СНВ-3, составляют стратегические тяжелые бомбардировщики Ту-160 (16 самолетов) и Ту-95МС (порядка 30). Кстати, Ту-160 — самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, самый тяжелый боевой самолет в мире, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

США

Ядерный арсенал США состоит из шахтных МБР Minuteman-III (их насчитывается 399 единиц и еще 281 в резерве), баллистических ракет подводных лодок Trident II (212 единиц и 215 в резерве), а также бомб и крылатых ракет с ядерной боевой частью на стратегических бомбардировщиках.

Minuteman III уже давно составляют основу ядерных сил стратегического сдерживания в США. Ракета стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и способна нести ядерный заряд. Ракеты оснащены боеголовками двух типов. Дальность полета — более 13 тысяч км. Вашингтон располагает примерно 450 такими ракетами шахтного базирования, развернутыми на трех базах в Вайоминге, Северной Дакоте и Монтане.

Носителями Trident II являются подводные лодки класса Ohio, на каждой из них по 24 ракеты. Trident II представляет собой трехступенчатую твердотопливную МБР, оснащенную разделяющейся головной частью индивидуального наведения. Известно, что в ВМС США завершается разработка программы продления сроков эксплуатации этих ракет. По его оценке американских специалистов, Trident "безусловно, все еще является самым надежным оружием" в арсенале стратегического сдерживания США.

Испытательный пуск БРПЛ «Трайдент-2» D5. Фото: forum.valka.cz .

Пентагон включил в число развернутых носителей 49 тяжелых бомбардировщиков — 11 B-2A и 38 B-52H. Еще девять B-2 и восемь B-52 числятся в резерве.

В-52Н способен нести на борту как крылатые ракеты Tomahawk с ядерными боеголовками, так и атомные бомбы свободного падения В61. Они оснащаются термоядерными боеголовками различной мощности — от 0,3 до 400 килотонн. Бомба адаптирована для доставки на внешней подвеске, в том числе на сверхзвуковых скоростях. Всего существует 12 модификаций B61, последняя проходит испытания. По словам директора информационных проектов Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, 12-я версия стала "первой управляемой бомбой ВВС США свободного падения", а ее развертывание станет "наиболее существенной ядерной модернизацией НАТО с 1980-х годов".

Тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик В-2А Spirit является самым дорогостоящим самолетом в парке ВВС США. По данным на 1998 год, стоимость одного B-2 составляла $1,16 млрд. Стоимость всей программы оценивалась почти в $45 млрд. B-2 имеет необычный внешний вид и иногда сравнивается с кораблем пришельцев. Самолет способен взять на борт 16 атомных бомб или восемь управляемых бомб массой 907 кг с лазерным наведением, или 80 бомб калибра 227 кг и доставить их с авиабазы Уайтмен (штат Миссури) практически в любую точку мира. Дальность полета — 11 тыс. км.

Еще один бомбардировщик — B-1B, разработанный в 1970-х годах для нанесения ракетных ударов по СССР, с 90-х годов прошлого века проходит постепенное переоборудование на обычные вооружения. Поэтому к моменту окончания срока действия СНВ-3 не планируется использоваться армией США как носитель ядерного оружия.

Подготовил Роман Азанов