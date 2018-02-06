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Гранатометчики ВВО освоили новый способ уничтожения бронетехники

06.02.2018 ТАСС 579 4
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АГС-17
Военнослужащий с АГС-17.
Источник: www.bratishka.ru

Новый прием заключается в том, что группа гранатометчиков скрытно выдвигается на необходимую дистанцию и производит по два выстрела в одну точку с интервалом в 1-3 секунды

ТАСС, 5 февраля. Гранатометчики Приамурского объединения Восточного военного округа (ВВО) освоили новый групповой способ уничтожения бронированной техники с современными средствами активной защиты. Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Гранатометчики соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, в ходе специальных занятий освоили новые способы поражения бронетехники. В частности отработан алгоритм уничтожения бронированной техники, оснащенной современными средствами активной защиты. К обучению привлечено более 500 гранатометчиков РПГ-7 и АГС-17", - сообщил Гордеев.

Новый прием заключается в том, что группа гранатометчиков скрытно выдвигается на необходимую дистанцию и производит по два выстрела в одну точку с интервалом в 1-3 секунды. Этот алгоритм разработали офицеры отдела боевой подготовки Приамурского объединения ВВО после того, как изучили принципы работы активной защиты современных танков. В течение месяца в ходе сборов гранатометчики изучили теорию и отработали на практике разработанные рекомендации.
05.02.2018
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принадлежат ТАСС
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Продукция
АГС-17
РПГ-7
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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
просто экспл
4048
№1
06.02.2018 03:57
ну если реально с АГС на танк ходить . то там можно и очередью пальнуть , а не по 2 выстрела с интервалом в 1-3 секунды .
очередь с АГС снесет с башни все что на ней есть , и КАЗ и ДЗ и все остальное .
правда попасть в двигающийся танк с АГС это еще талант иметь надо будет .
+2
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AU
gvinpin
283
№2
06.02.2018 06:06
Цитата, просто экспл сообщ. №1
правда попасть в двигающийся танк с АГС это еще талант иметь надо будет

Еще больший талант это попасть в одну точку. Даже если попадут, что они этим добьются? Или танки это не бронетехника?
0
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RU
просто экспл
4048
№3
06.02.2018 06:30
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Еще больший талант это попасть в одну точку. Даже если попадут, что они этим добьются? Или танки это не бронетехника?
АГС снесет КАЗ и ДЗ , что существенно облегчит задачу для РПГ-7
+2
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RU
MaoDz
1168
№4
06.02.2018 09:30
имхо, АГС в данном случае используется больше в качестве отвлечения, т.е. чтобы сработали КАЗ и другие средства защиты, а основной урон рассчитан на РПГ. Ну если уж попали с АГС , то дополнительный + в виде разрушения навесного .
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