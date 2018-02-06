Гранатометчики ВВО освоили новый способ уничтожения бронетехники
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Военнослужащий с АГС-17.
Источник: www.bratishka.ru
Новый прием заключается в том, что группа гранатометчиков скрытно выдвигается на необходимую дистанцию и производит по два выстрела в одну точку с интервалом в 1-3 секунды
ТАСС, 5 февраля. Гранатометчики Приамурского объединения Восточного военного округа (ВВО) освоили новый групповой способ уничтожения бронированной техники с современными средствами активной защиты. Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"Гранатометчики соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, в ходе специальных занятий освоили новые способы поражения бронетехники. В частности отработан алгоритм уничтожения бронированной техники, оснащенной современными средствами активной защиты. К обучению привлечено более 500 гранатометчиков РПГ-7 и АГС-17", - сообщил Гордеев.
Новый прием заключается в том, что группа гранатометчиков скрытно выдвигается на необходимую дистанцию и производит по два выстрела в одну точку с интервалом в 1-3 секунды. Этот алгоритм разработали офицеры отдела боевой подготовки Приамурского объединения ВВО после того, как изучили принципы работы активной защиты современных танков. В течение месяца в ходе сборов гранатометчики изучили теорию и отработали на практике разработанные рекомендации.
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05.02.2018
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просто экспл
4048
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№1
06.02.2018 03:57
ну если реально с АГС на танк ходить . то там можно и очередью пальнуть , а не по 2 выстрела с интервалом в 1-3 секунды .
очередь с АГС снесет с башни все что на ней есть , и КАЗ и ДЗ и все остальное .
правда попасть в двигающийся танк с АГС это еще талант иметь надо будет .
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gvinpin
283
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№2
06.02.2018 06:06
Цитата, просто экспл сообщ. №1
правда попасть в двигающийся танк с АГС это еще талант иметь надо будет
Еще больший талант это попасть в одну точку. Даже если попадут, что они этим добьются? Или танки это не бронетехника?
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просто экспл
4048
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№3
06.02.2018 06:30
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Еще больший талант это попасть в одну точку. Даже если попадут, что они этим добьются? Или танки это не бронетехника?АГС снесет КАЗ и ДЗ , что существенно облегчит задачу для РПГ-7
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