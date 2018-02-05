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Источник: Минобороны планирует возродить главное политуправление

06.02.2018 РИА Новости 331 0
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Курсанты военного факультета. Архивное фото
Курсанты военного факультета. Архивное фото.
Источник: © Фото : Пресс-служба ВМФ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Идея создания главного военно-политического управления, подобного существовавшему в СССР ГлавПУРу, на базе главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил появилась в российском военном ведомстве, сообщил РИА Новости информированный источник, близкий к Минобороны.

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"На базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) ВС РФ в ближайшей перспективе хотят образовать главное военно-политическое управление (ГВПУ), наподобие советского ГлавПУРа, в которое могут войти структурными подразделениями несколько департаментов минобороны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инициатива укрупнения главного управления по работе с личным составом и расширения функций этой воспитательной структуры принадлежит полковнику Михаилу Барышеву, назначенному на должность начальника ГУРЛС в мае 2017 года (ранее он возглавлял ЦСКА - Центральный спортивный клуб армии Минобороны России).

"Сейчас должность начальника ГУРЛС ВС РФ - это штатно-должностная категория "генерал-лейтенант". После преобразования в ГВПУ категория поднимется как минимум до "генерал-полковника". К примеру, главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота - так называемый ГлавПУР - в свое время возглавлял генерал армии Алексей Алексеевич Епишев", - уточнил собеседник РИА Новости.

В Минобороны России информацию о создании ГВПУ не прокомментировали.

Священники, комиссары, замполиты…

В Русской императорской армии и Российском императорском флоте за духовное (морально-психологическое) состояние военнослужащих отвечала структура военного духовенства во главе с протопресвитером.

В Советской России в мае 1919 года по инициативе Владимира Ульянова-Ленина было образовано политическое управление Реввоенсовета РСФСР. Затем оно было переименовано в политическое управление Рабоче-крестьянской Красной армии. В ПУ РККА основными структурными подразделениями были агитационно-осведомительный, культурно-просветительский, литературно-издательский, инспекторский, административно-финансовый отделы и военный отдел издательства ВЦИК.

ПУ РККА в дальнейшем было преобразовано в главное политическое управление - ГлавПУР (на правах отдела центрального комитета коммунистической партии) с функциями организации партийно-политической работы в Вооруженных силах СССР, руководства всей системой армейских и флотских политорганов, военной печати, учреждений культуры.

Под началом ГлавПУРа также находились Военно-политическая академия имени В.И. Ленина, Институт военной истории, 11 высших военно-политических училищ, кафедры идеологической направленности в 20 военных академиях и 150 училищах.

После распада СССР в Вооруженных силах России прошли процессы департизации и деполитизации, в связи с чем статус главной военной воспитательной структуры был понижен, неоднократно менялось и ее название. В настоящее время - это главное управление по работе с личным составом ВС РФ.

Задачи ГУРЛС

Основными задачами ГУРЛС0 как изложено на сайте Минобороны России, являются организация работы с личным составом в повседневной деятельности войск (сил) и совершенствование системы воспитания военнослужащих ВС; организация морально-психологического обеспечения ВС; организация работы по поддержанию уровня морально-психологического состояния военнослужащих, правопорядка и воинской дисциплины.

Эта структура отвечает за реализацию в армии и на флоте государственной политики в области обороны (в части касающейся); организацию государственно-патриотического воспитания личного состава; координацию деятельности органов военного управления в интересах социального развития ВС, реализации мер социальной защиты военнослужащих, гражданского персонала ВС, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; организацию культурно-досуговой работы; координацию взаимодействия органов военного управления и религиозных объединений; организацию в Министерстве обороны РФ работы с ветеранами.
05.02.2018
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Россия
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