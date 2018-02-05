Зенитчики на учениях отразили условную воздушную атаку на Сочи
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Военнослужащие зенитной ракетной воинской части в Сочи отработали задачи по противовоздушной обороне города от авиационного налета условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
В ходе мероприятия личный состав по сигналу учебной тревоги совершил марши на штатной технике в назначенные районы. "На полигоне "Ахштырь" военнослужащие в полевых условиях провели инженерную разведку местности, определили удобные позиции для машин и выполнили нормативы по развертыванию боевого вооружения ПВО, в том числе современных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) Панцирь-С1", - сказал Астафьев.
Зенитчики отрабатывали задачи по обнаружению и сопровождению сверх маневренных высотных и низколетящих условных целей. Помимо отражения воздушных атак (выполнением электронных пусков ракет) военнослужащие осуществляли периодическое перебазирование ракетных комплексов на новые позиции. При этом был выполнен ряд защитных и маскировочных действий, включавших аэрозольное прикрытие и ликвидацию диверсионных групп условного противника.
Плановую проверку боевой готовности подразделений воинской части проводили офицеры вышестоящего штаба армейского объединения ВВС и ПВО Южного округа. Всего в проверочных мероприятиях принимали участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц боевой техники и крупнокалиберного вооружения ПВО.
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05.02.2018
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