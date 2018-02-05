Судно Балтфлота "Александр Пушкин" вернулось в порт Балтийск
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Килекторное судно Александр Пушкин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
КАЛИНИНГРАД, 4 фев - РИА Новости. Килекторное (вспомогательное для подводных грузовых работ) судно Балтийского флота "Александр Пушкин" вернулось в порт Балтийск после успешного выполнения задач в Средиземном и Чёрном морях, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"На торжественном митинге, посвященном встрече судна, присутствовали представители командования Балтийского флота, а также родные и близкие моряков. За время дальнего похода, который продолжался более 150 суток, КИЛ "Александр Пушкин" прошел более 10 тысяч морских миль и совершил межфлотский переход от порта Новороссийск до порта Балтийск", - сказал Мартов.
Он отметил, что отличившихся в дальнем походе моряков наградили ценными подарками и грамотами от командования флота. После пополнения запасов экипаж судна "Александр Пушкин" продолжит выполнять задачи в соответствие с планом боевой подготовки сил флота.
Килекторное судно "Александр Пушкин" проекта 141 (до 05 июня 1999 года КИЛ-926) было построено на верфи Neptun Werft в город Ростоке (Германия). Спущено на воду 29 ноября 1986 года, введено в состав Балтийского флота 27 июня 1988 года. Водоизмещение 4,2 тысячи тонн, длина 97,8 метра, ширина 18,2 метра, осадка 5,7 метра. Скорость 13,5 узла, автономность 45 суток. Экипаж составляет 47 человек.
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05.02.2018
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