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Судно Балтфлота "Александр Пушкин" вернулось в порт Балтийск

06.02.2018 РИА Новости 210 0
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Килекторное судно Александр Пушкин. Архивное фото
Килекторное судно Александр Пушкин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

КАЛИНИНГРАД, 4 фев - РИА Новости. Килекторное (вспомогательное для подводных грузовых работ) судно Балтийского флота "Александр Пушкин" вернулось в порт Балтийск после успешного выполнения задач в Средиземном и Чёрном морях, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"На торжественном митинге, посвященном встрече судна, присутствовали представители командования Балтийского флота, а также родные и близкие моряков. За время дальнего похода, который продолжался более 150 суток, КИЛ "Александр Пушкин" прошел более 10 тысяч морских миль и совершил межфлотский переход от порта Новороссийск до порта Балтийск", - сказал Мартов.

Он отметил, что отличившихся в дальнем походе моряков наградили ценными подарками и грамотами от командования флота. После пополнения запасов экипаж судна "Александр Пушкин" продолжит выполнять задачи в соответствие с планом боевой подготовки сил флота.

Килекторное судно "Александр Пушкин" проекта 141 (до 05 июня 1999 года КИЛ-926) было построено на верфи Neptun Werft в город Ростоке (Германия). Спущено на воду 29 ноября 1986 года, введено в состав Балтийского флота 27 июня 1988 года. Водоизмещение 4,2 тысячи тонн, длина 97,8 метра, ширина 18,2 метра, осадка 5,7 метра. Скорость 13,5 узла, автономность 45 суток. Экипаж составляет 47 человек.
05.02.2018
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