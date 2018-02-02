Ракетоносцы обретают новый облик
|
|
Президент РФ Владимир Путин дал путевку в жизнь модернизированному Ту-160.
Источник: Фото с сайта www.kremlin.ru
Казанские авиастроители возобновили производство бомбардировщиков Ту-160
25 января президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань с двухдневным визитом и побывал на Казанском авиационном заводе им. Горбунова (филиал ПАО "Туполев", входит в ОАК), где был подписан государственный контракт на поставку модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Этот бомбардировщик новейшей модификации с расширенным спектром вооружения и новым бортовым радиоэлектронным оборудованием создается на основе базового стратегического ракетоносца Ту-160.
В соответствии с решением главы страны о создании в новом облике "стратегов" Ту-160, принятом еще в 2015 году, казанские авиастроители, на основе имевшегося еще с советских времен задела, возобновили производство стратегических ракетоносцев, которые в недалеком будущем станут основой воздушной компоненты ядерной триады России. Сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла был разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах и предназначался для поражения наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. За совершенство линий первую крылатую машину этой серии назвали "Белым лебедем". В ноябре 2017 года в рамках программы восстановления производства новый самолет передали из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию.
Во время посещения завода президенту был продемонстрирован полет бомбардировщика Ту-160 "Петр Дейнекин", названного так в честь скончавшегося в прошлом году бывшего главнокомандующего ВВС России. Полет продолжался семь минут. "Хорошая работа. И движения рассчитаны", – сказал президент по завершении полета и попросил поблагодарить от его имени пилотов. Ракетоносец Ту-160 "Петр Дейнекин" – первый новый самолет, произведенный в рамках программы глубокой модернизации, который в дальнейшем будет доведен до соответствия техническому облику глубоко модернизированных Ту-160М. На этих бомбардировщиках будут установлены пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматизированная система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Модернизировано существующее оборудование: комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.
В ходе визита президент сообщил, что контракт на модернизированную версию Ту-160 включает поставку 10 бомбардировщиков на сумму 160 млрд руб. до 2027 года. "Предстоит сейчас подписание контракта – 10 самолетов, каждый из них по 15 миллиардов, больше чем 15 миллиардов – 160 миллиардов. Это до 2027 года полная загрузка завода. Есть, чем заниматься", – сказал президент. "За авиацией будущее – и за боевой, и за гражданской", – подчеркнул Владимир Путин.
Ирина Дронина
|
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.02.2018 Казанский авиазавод готов к серийному выпуску модернизированного "стратега" Ту-160
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
26.01.2018 Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
25.01.2018 Источник: новый ракетоносец Ту-160 начал летные испытания на прошлой неделе
04.05.2016 "Психологическая обстановка на КАЗе тяжелая, люди не верят в возрождение Ту-160"
20.04.2016 Рычаги прорывных технологий
25.02.2015 Носители мира — часть II
13.08.2014 «Летающее крыло» стратегического баланса