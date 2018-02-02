Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ракетоносцы обретают новый облик

05.02.2018 Независимое военное обозрение 345 0
0
Понравилась новость?
 +1
Президент РФ Владимир Путин дал путевку в жизнь модернизированному Ту-160.
Президент РФ Владимир Путин дал путевку в жизнь модернизированному Ту-160.
Источник: Фото с сайта www.kremlin.ru

Казанские авиастроители возобновили производство бомбардировщиков Ту-160

25 января президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань с двухдневным визитом и побывал на Казанском авиационном заводе им. Горбунова (филиал ПАО "Туполев", входит в ОАК), где был подписан государственный контракт на поставку модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Этот бомбардировщик новейшей модификации с расширенным спектром вооружения и новым бортовым радиоэлектронным оборудованием создается на основе базового стратегического ракетоносца Ту-160.

В соответствии с решением главы страны о создании в новом облике "стратегов" Ту-160, принятом еще в 2015 году, казанские авиастроители, на основе имевшегося еще с советских времен задела, возобновили производство стратегических ракетоносцев, которые в недалеком будущем станут основой воздушной компоненты ядерной триады России. Сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла был разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах и предназначался для поражения наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. За совершенство линий первую крылатую машину этой серии назвали "Белым лебедем". В ноябре 2017 года в рамках программы восстановления производства новый самолет передали из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию.

Во время посещения завода президенту был продемонстрирован полет бомбардировщика Ту-160 "Петр Дейнекин", названного так в честь скончавшегося в прошлом году бывшего главнокомандующего ВВС России. Полет продолжался семь минут. "Хорошая работа. И движения рассчитаны", – сказал президент по завершении полета и попросил поблагодарить от его имени пилотов. Ракетоносец Ту-160 "Петр Дейнекин" – первый новый самолет, произведенный в рамках программы глубокой модернизации, который в дальнейшем будет доведен до соответствия техническому облику глубоко модернизированных Ту-160М. На этих бомбардировщиках будут установлены пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматизированная система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Модернизировано существующее оборудование: комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

В ходе визита президент сообщил, что контракт на модернизированную версию Ту-160 включает поставку 10 бомбардировщиков на сумму 160 млрд руб. до 2027 года. "Предстоит сейчас подписание контракта – 10 самолетов, каждый из них по 15 миллиардов, больше чем 15 миллиардов – 160 миллиардов. Это до 2027 года полная загрузка завода. Есть, чем заниматься", – сказал президент. "За авиацией будущее – и за боевой, и за гражданской", – подчеркнул Владимир Путин.


Ирина Дронина
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 12:04
  • 6169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.02 12:03
  • 3
Бой тяжелого робота "Уран-9" попал на видео
  • 05.02 11:55
  • 6
Источник: силовые ведомства РФ заинтересованы в получении пассажирской версии Ту-160
  • 05.02 11:50
  • 4
РФ и Турция подписали кредитное соглашение в рамках контракта на С-400, заявил Чемезов
  • 05.02 11:43
  • 42
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 05.02 11:32
  • 12
В омском учебном центре ВДВ впервые пройдут сборы штатных священников десанта
  • 05.02 11:27
  • 99
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 05.02 11:27
  • 1
Песков не стал комментировать решение кабмина по аэродрому на Итурупе
  • 05.02 11:26
  • 32
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 05.02 10:56
  • 1
Уничтожение курдами танка Leopard 2A4 турецкой армии
  • 05.02 10:40
  • 3
Эрдоган рассказал о причинах покупки комплексов С-400 у России
  • 05.02 09:34
  • 2
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 05.02 07:29
  • 1
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов
  • 05.02 07:25
  • 1
Шойгу рассказал о результате испытаний самолета А-100
  • 05.02 07:21
  • 1
Для Вооруженных сил Ирака отгружена партия ОБТ Т-90С/СК
другие обсуждаемые темы