Штурмовик Су-25 остается одним из самых живучих самолетов в мире

Фото: sukhoi.org

Российский штурмовик Су-25 считается одним из самых высокозащищенных самолетов фронтовой авиации. Эти крылатые машины, прозванные в войсках "Грачами", начали свою летную карьеру с участия в афганской войне, где продемонстрировали высочайшую эффективность по сравнению с самолетами других типов и моделей.

Сохранилось множество фотодокументов, где запечатлены Су-25, получившие в воздухе множество повреждений и благополучно вернувшиеся на свои авиабазы.

После Афганистана эти штурмовики были задействованы во большом количестве военных конфликтов, где также достойно себя показали.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский напомнил, что

во время событий в Южной Осетии в 2008 году наши ударные самолеты выдерживали прямые попадания ракет переносных зенитных комплексов.

"Все помнят случай, когда на свой аэродром вернулся штурмовик, получивший значительные повреждения. Мастерство пилота и надежность конструкции позволили сделать это.

Су-25 оснащаются комплексами самообороны, но всего предусмотреть даже чисто теоретически невозможно, сама специфика применения самолетов не дает достичь стопроцентной защищенности.

Из случившегося в Сирии, конечно, будут извлечены необходимые уроки и сделаны правильные выводы, как обычно и бывает в Российских вооруженных силах", - отметил Мураховский.

Эксперт по сирийскому кризису Юрий Лямин отметил, что в этой же провинции относительно недавно был уничтожен Л-39 сирийских ВВС. Тоже из ПЗРК.

"По количеству сбитых самолетов Итлиб север Хамы лидируют. В этом районе правительственные силы регулярно теряют авиатехнику. Противнику удавалось здесь, кроме легких Л-39, сбивать также Су-22 и МиГ-21. Причем применялись как захваченные на складах сирийской армии комплексы, так и доставленные из-за рубежа.

Если говорить о данном эпизоде, то ракета попала в один из двигателей, когда тот работал на полной мощности - самолет шел на подъем и был более уязвим. В такой ситуации его могла поразить даже устаревшая "Стрела-2".

Мы привыкли, что работаем в Сирии без таких потерь, поэтому случившееся так всех шокировало. Хотя тревожный звонок прозвучал буквально накануне, террористы тогда пытались сбить Су-25 из зенитных пушек. Когда у них не получилось, они решили устроить засаду уже с помощью ПЗРК", - добавил Лямин.

Лев Романов