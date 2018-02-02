В КВЦ “Патриот” обсудили план работ по проекту «Нетривиальный клуб “Патриот”»



Александра Григоренко, руководитель интеллектуального клуба Nontrivial Club и АМК "Дифанс Медиа" Карен Арутюнян, начальник отдела развития и маркетинга КВЦ "Патриот".

Источник: dfnc.ru Александра Григоренко, руководитель интеллектуального клуба Nontrivial Club и АМК "Дифанс Медиа" Карен Арутюнян, начальник отдела развития и маркетинга КВЦ "Патриот".Источник: dfnc.ru

1 февраля в КВЦ "Патриот" состоялась рабочая встреча по подготовке интеллектуального проекта «Нетривиальный клуб "Патриот"».

Это совместный проект Конгрессно-выставочного центра "Патриот" и Nontrivial Club - официального лицензиата телекомпании «Игра-ТВ», которая является производителем "Что? Где? Когда?".

Идея совместного проекта родилась в прошлом году. Мероприятие призвано объединить в формате игры представителей военных учреждений, медийных личностей, бизнесменов, политиков, ученых, интеллектуальных и творческих людей – всех, кому близки идеи патриотизма.

В совещании приняли участие представители КВЦ "Патриот" и Nontrivial Club. На встрече они обсудили концепцию, план подготовительных мероприятий и организационные моменты предстоящего мероприятия.

Что такое «Нетривиальный клуб» (Nontrivial Club)?

Рассказывает Александра Григоренко:

- Наш Nontrivial Club (Нетривиальный клуб) существует уже семь лет. Мы с Александром Друзем воплощаем на практике идею интеллектуальных игр по типу "Что? Где? Когда?". Успешное существование нашего клуба – это еще одно проявление моды на интеллект. Семь лет назад мне приходилось убеждать людей попробовать, сейчас нужно заранее бронировать стол на очередную Нетривиальную игру, мест зачастую не хватает.