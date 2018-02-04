Российские космонавты случайно побили рекорд
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Олег Кононенко (слева) и Антон Шкаплеров (справа) работают на МКС, 16 февраля 2013г. Источник: Re-actor.ne.
Источник: Re-actor.ne
Члены экипажа МКС Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров невольно побили рекорд работы в российских скафандрах в открытом космосе. Они провели за пределами станции 8 часов 13 минут, до них наибольшее время составляло 8 часов 7 минут, передает "Интерфакс".
Космонавтам необходимо было заменить приемную аппаратуру антенны модуля "Звезда". Она позволит обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации на российский сегмент с Земли через отечественные спутники ретрансляции системы "Луч", сообщает ТАСС.
Планировалось, что Мисуркин и Шкаплеров проведут в космосе 6 часов 40 минут. При демонтаже старого приемника, прослужившего 17 лет, они столкнулись со сложностями, так как при запуске "Звезды" не предполагалось, что аппаратуру будут менять. Космонавты с трудом открутили гайки.
Предыдущий рекорд нахождения в открытом космосе в декабре 2013 года поставили Олег Котов и Сергей Рязанский.
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04.02.2018
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