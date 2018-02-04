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"Тукан" против "Росомахи"

05.02.2018 Warspot 262 0
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Textron AT-6 Wolverine
Textron AT-6 Wolverine - один из претендентов на роль легкого штурмовика ВВС США.
Источник: Textron

Военно-воздушные силы США подошли к финалу программы Light Attack, также известной как OA-X. Вчера, 3 февраля, портал flightglobal.com сообщил о том, что американское военное командование назвало двух финалистов тендера, в рамках которого армия получит новые лёгкие ударные самолёты.

По словам Хизер Уилсон, пресс-секретаря ВВС США, для финального этапа тестирования выбраны самолёты A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine. Таким образом, самолёты Textron Scorpion и Air Tractor AT-802L Longsword выбыли из соревнований. Финальный этап испытаний A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine пройдёт в период с мая по июль на базе ВВС Дэвис-Монтен (штат Аризона).


Лёгкие штурмовики Embraer A-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine.
Источник: defensenews.com

На сегодняшний день ВВС США располагают лишь одним самолётом непосредственной поддержки пехоты на поле боя — A-10 Thunderbolt. Этим самолётам уже неоднократно продлевали срок боевой службы, и часть из них останется в составе ВВС США до 2022 года. Поскольку равноценной замены хорошо бронированному и отлично вооружённому штурмовику A-10 разработано не было, вместо него Минобороны США планирует принять на вооружение лёгкий ударный самолёт.

Super Tucano — лёгкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer (первый прототип поднялся в воздух в 1999 году). Изначально Super Tucano проектировался как учебный самолёт, но впоследствии был доработан и стал боевым.


Лёгкий штурмовик Embraer A-29 Super Tucano.
Источник: embraer.com

AT-6 Wolverine является продолжением линейки лёгких штурмовиков, в которую уже входят модели T-6A и T-6B. АТ-6 разработан американской компанией Hawker Beechcraft в рамках программы LAS (Light Air Support) на базе учебно-тренировочного самолёта Texan II.


Лёгкий штурмовик AT-6 Wolverine.
Источник: businessinsider.com

ВВС США заявляют, что новый самолёт позволит эффективно и при минимальных затратах использовать авиацию в конфликтах с низкой интенсивностью. Если час полёта истребителя F-35 оценивается в $42 000, то для лёгких штурмовиков эта сумма составит менее $3000.
04.02.2018
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Страны
Бразилия
США
Продукция
A-10 Warthog
AT-802
EMB-314
F-35
Scorpion TAL
Т-6 Texan-II
Компании
Air Tractor
Beechcraft
Embraer
Textron
Проекты
Военные учения

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