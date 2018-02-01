"От депрессий и фобий": Су-27 лечит пилотов США



Самолет Су-27. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Самолет Су-27. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

В Минобороны РФ назвали "законными" действия Су-27 над Черным морем

Маневры российского истребителя Су-27 рядом с американским разведывательным самолетом EP-3 над Черным морем в районе Крыма были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными", заявили в Минобороны. В ведомстве также напомнили Вашингтону, что Крым является частью российской территории, и предупредили, что в этом районе ведущих разведку американских военных "встретят российские истребители, а не украинские партнеры".

В Минобороны напомнили американским военным о том, что Крым входит в состав России. Таким образом в российском военном ведомстве прокомментировали заявления Пентагона о том, что российский истребитель Су-27 29 января совершил "небезопасный перехват" американского самолета радиоэлектронной разведки EP-3 над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом.

"Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации", - говорится в сообщении российского Минобороны, поступившем в "Газету.Ru".

В ведомстве подчеркнули, что, отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, американским военным "необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры". "Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации", - добавили в Минобороны.

Российская истребительная авиация совершает "перехват" воздушных целей, приближающихся к государственной границе с выключенными транспондерами, за считанные минуты, в то время как Су-27 пресекал попытки американского самолета-разведчика EP-3E Aries II приблизиться к границе воздушного пространства России в районе Крыма в течение более 2 часов и 20 минут, напомнили в Минобороны. Такие продолжительные действия правильно называются "сопровождением", пояснили в министерстве.

В сообщении Минобороны подчеркивается, что маневры Су-27 были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолета-разведчика.

Воздушно-космические силы России и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства страны, пообещали в ведомстве.

"Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения", - подчеркнули в Минобороны.

Инцидент произошел 29 января в воздушном пространстве к югу от курортного города Ялта в Крыму. Российский истребитель Су-27 поравнялся с самолетом американского военного флота и показал, что несет под крылом ракеты "воздух-воздух". Первую видеозапись инцидента, который в Вашингтоне расценили как перехват, ВМС США опубликовали 31 января.

В четверг, 1 февраля, американские военные опубликовали пять новых видео, на которых запечатлен момент сближения российского Су-27 и американского самолета-разведчика. На них показано, как Су-27 маневрирует вокруг EP-3 "в опасной близости и разнообразных позициях", говорится в пресс-релизе командования ВМС США в Европе и Африке.

По утверждению американской стороны, в ходе перехвата российский Су-27 "выполнил резкую бочку справа налево" на расстоянии полутора метров от конца правого крыла EP-3. После этого, как заявляют в Пентагоне, Су-27 пересек траекторию полета EP-3 - в трех метрах от самолета-разведчика США - и резко нырнул вниз, что "вылилось в сильнейшую турбулентность для американского самолета и членов его экипажа".

Как заявил командир 67-й тактической авиагруппы 6-го флота ВМС США Билл Эллис, опубликованные видеозаписи демонстрируют, что Су-27 "находился в опасной близости от самолета ВМС США", и маневры российского летчика "могли вызвать катастрофические последствия при малейшей расфокусировке [внимания] или ошибке в управлении".

В этом случае у американцев "не было бы возможности, времени и свободного пространства для совершения корректирующего маневра", добавил он.

Ранее в Пентагоне назвали произошедший инцидент "крайним примером пренебрежения российскими военными международными соглашениями и нормами" и призвали Россию "прекратить эти небезопасные действия, увеличивающие риск просчетов и создающие угрозы летному составу обеих сторон, а также столкновений в воздухе".

Вооруженные силы России "имеют право на осуществление операций в международном воздушном пространстве", но при этом "должны вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", подчеркнули в Пентагоне.

Ранее в российском Минобороны уже отвергали обвинения со стороны ВМС США. По утверждению российского военного ведомства, расстояние сближения самолетов в момент инцидента оставалось безопасным.

Отдел "Армия"