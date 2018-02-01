Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"От депрессий и фобий": Су-27 лечит пилотов США

05.02.2018 Газета.ru 217 0
0
Понравилась новость?
 +2
Самолет Су-27. Архивное фото
Самолет Су-27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

В Минобороны РФ назвали "законными" действия Су-27 над Черным морем

Маневры российского истребителя Су-27 рядом с американским разведывательным самолетом EP-3 над Черным морем в районе Крыма были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными", заявили в Минобороны. В ведомстве также напомнили Вашингтону, что Крым является частью российской территории, и предупредили, что в этом районе ведущих разведку американских военных "встретят российские истребители, а не украинские партнеры".

В Минобороны напомнили американским военным о том, что Крым входит в состав России. Таким образом в российском военном ведомстве прокомментировали заявления Пентагона о том, что российский истребитель Су-27 29 января совершил "небезопасный перехват" американского самолета радиоэлектронной разведки EP-3 над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом.

"Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации", - говорится в сообщении российского Минобороны, поступившем в "Газету.Ru".

В ведомстве подчеркнули, что, отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, американским военным "необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры". "Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации", - добавили в Минобороны.

Российская истребительная авиация совершает "перехват" воздушных целей, приближающихся к государственной границе с выключенными транспондерами, за считанные минуты, в то время как Су-27 пресекал попытки американского самолета-разведчика EP-3E Aries II приблизиться к границе воздушного пространства России в районе Крыма в течение более 2 часов и 20 минут, напомнили в Минобороны. Такие продолжительные действия правильно называются "сопровождением", пояснили в министерстве.

В сообщении Минобороны подчеркивается, что маневры Су-27 были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолета-разведчика.

Воздушно-космические силы России и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства страны, пообещали в ведомстве.

"Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения", - подчеркнули в Минобороны.

Инцидент произошел 29 января в воздушном пространстве к югу от курортного города Ялта в Крыму. Российский истребитель Су-27 поравнялся с самолетом американского военного флота и показал, что несет под крылом ракеты "воздух-воздух". Первую видеозапись инцидента, который в Вашингтоне расценили как перехват, ВМС США опубликовали 31 января.

В четверг, 1 февраля, американские военные опубликовали пять новых видео, на которых запечатлен момент сближения российского Су-27 и американского самолета-разведчика. На них показано, как Су-27 маневрирует вокруг EP-3 "в опасной близости и разнообразных позициях", говорится в пресс-релизе командования ВМС США в Европе и Африке.

По утверждению американской стороны, в ходе перехвата российский Су-27 "выполнил резкую бочку справа налево" на расстоянии полутора метров от конца правого крыла EP-3. После этого, как заявляют в Пентагоне, Су-27 пересек траекторию полета EP-3 - в трех метрах от самолета-разведчика США - и резко нырнул вниз, что "вылилось в сильнейшую турбулентность для американского самолета и членов его экипажа".

Как заявил командир 67-й тактической авиагруппы 6-го флота ВМС США Билл Эллис, опубликованные видеозаписи демонстрируют, что Су-27 "находился в опасной близости от самолета ВМС США", и маневры российского летчика "могли вызвать катастрофические последствия при малейшей расфокусировке [внимания] или ошибке в управлении".

В этом случае у американцев "не было бы возможности, времени и свободного пространства для совершения корректирующего маневра", добавил он.

Ранее в Пентагоне назвали произошедший инцидент "крайним примером пренебрежения российскими военными международными соглашениями и нормами" и призвали Россию "прекратить эти небезопасные действия, увеличивающие риск просчетов и создающие угрозы летному составу обеих сторон, а также столкновений в воздухе".

Вооруженные силы России "имеют право на осуществление операций в международном воздушном пространстве", но при этом "должны вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", подчеркнули в Пентагоне.

Ранее в российском Минобороны уже отвергали обвинения со стороны ВМС США. По утверждению российского военного ведомства, расстояние сближения самолетов в момент инцидента оставалось безопасным.


Отдел "Армия"
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
ЕР-3
Су-27
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 12:04
  • 6169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.02 12:03
  • 3
Бой тяжелого робота "Уран-9" попал на видео
  • 05.02 11:55
  • 6
Источник: силовые ведомства РФ заинтересованы в получении пассажирской версии Ту-160
  • 05.02 11:50
  • 4
РФ и Турция подписали кредитное соглашение в рамках контракта на С-400, заявил Чемезов
  • 05.02 11:43
  • 42
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 05.02 11:32
  • 12
В омском учебном центре ВДВ впервые пройдут сборы штатных священников десанта
  • 05.02 11:27
  • 99
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 05.02 11:27
  • 1
Песков не стал комментировать решение кабмина по аэродрому на Итурупе
  • 05.02 11:26
  • 32
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 05.02 10:56
  • 1
Уничтожение курдами танка Leopard 2A4 турецкой армии
  • 05.02 10:40
  • 3
Эрдоган рассказал о причинах покупки комплексов С-400 у России
  • 05.02 09:34
  • 2
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 05.02 07:29
  • 1
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов
  • 05.02 07:25
  • 1
Шойгу рассказал о результате испытаний самолета А-100
  • 05.02 07:21
  • 1
Для Вооруженных сил Ирака отгружена партия ОБТ Т-90С/СК
другие обсуждаемые темы